Armando Ojea (Democracia Ourensana): «El discurso de Alfonso Rueda fue de autobombo y con poca atención a la provincia de Ourense»

Una intervención «autocomplaciente y de autobombo». Así definió el diputado de Democracia Ourensana Armando Ojea la intervención del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el Debate del Estado de la Autonomía. A su juicio, fue «una campaña publicitaria» en la que además se prestó «poca atención a la provincia de Ourense».

«Fue una valoración sobrevalorada de su gobierno. El presidente Rueda confunde «deseos con la realidad», opinó Ojea al terminar la primera sesión del debate parlamentario. Además, apostilló que cuando el jefe del Ejecutivo gallego ve «margen de mejora» en algunos asuntos, en realidad «este margen es más ancho que el propio cuerpo del texto». «Es una manera eufemística que tiene de reconocer que no se hicieron bien las cosas», denunció.

Ourense

Pero lo que más le preocupa a este diputado es la «discriminación sempiterna» hacia Ourense. En su opinión, del discurso de Rueda se desprende que su atención está con el Eje Atlántico y no con las provincias del interior. «Dice que Galicia es el balcón del Atlántico, habla de que Galicia se entiende de cara al mar y cuando habló de obras no mencionó ni una sola autovía en Ourense», lamentó. Así, echó en falta que el presidente aludiera al proyecto pendiente de conectar Celanova con la frontera portuguesa.

De la misma manera, Ojea criticó que la Xunta pida rebajas en el IVA de los productos pesqueros pero no de los productos agropecuarios cuando la ganadería es una actividad tan importante en Ourense.

Por el contrario, el diputado de Democracia Ourensana reprochó a Rueda que dedicara «gran parte de su discurso a confrontar con el gobierno nacional». «En un Debate del Estado de la Autonomía no es momento para hacerlo», recriminó.