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Debate del Estado de la Autonomía

Ana Pontón: «Alfonso Rueda es el presidente del estancamiento que nos deja una Galicia más débil»

La portavoz nacional del BNG critica que el presidente de la Xunta no dedicó ni un solo segundo de su comparecencia en el Parlamento a hablar de políticas de igualdad o de violencia de género: «evidencia su deriva ultra»

Ana Pontón, líder del BNG, este miércoles tras el Debate sobre el Estado de la Autonomía de la XII legislatura celebrado en el Parlamento de Galicia.

Ana Pontón, líder del BNG, este miércoles tras el Debate sobre el Estado de la Autonomía de la XII legislatura celebrado en el Parlamento de Galicia. / FDV

Paula Pérez

Paula Pérez

Santiago

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, tildó el discurso del titular de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el Debate del Estado de la Autonomía de «propaganda». En su opinión, la intervención del jefe del Ejecutivo gallego evidencia que es «el presidente del estancamiento que nos deja una Galicia más débil».

«Carece de un proyecto ambicioso y no tiene plan de futuro», denunció Pontón en su primera valoración tras escuchar la comparecencia de Rueda. La líder nacionalista considera que el presidente de la Xunta repite «recetas fracasadas y anuncios que no se cumplen». En su opinión, «ya no tiene nada que ofrecer a los gallegos y las gallegas».

En concreto, la portavoz nacional del BNG aludió a la falta de soluciones del titular de la Xunta a los principales problemas de Galicia. Así, se refirió a los jóvenes que buscan vivienda y que aún no tienen una respuesta o al «deterioro evidente» de la sanidad ante el cual no se ha ofrecido ningún «compromiso real». Según dijo, tampoco hay solución a los problemas de la dependencia, puesto que la única medida que propuso fue la ampliación del Bono Coidado con la que discrepa el Bloque: «quiere que mujeres precarizadas cuiden por 400 euros al mes a los dependientes que ellos no son capaces de atender».

Pero además al BNG le llamó la atención que Rueda no hiciera alusión a la violencia de género o a las políticas de igualdad lo que, a su juicio, «evidencia su deriva ultra».

Alternativa

Frente a este discurso «sin ambición y sin impulso», Pontón aseguró que por la tarde durante su comparecencia en el Debate del Estado de la Autonomía expondrá «la alternativa» que supone el BNG. «Tenemos confianza y un proyecto ambicioso para que Galicia se convierta en una de las naciones más avanzadas del mundo», señaló.

En su opinión, es posible «darle la vuelta a la nefasta política de gestión de los 17 años de gobierno del PP en Galicia». Y por eso, avanzó que el BNG dará respuestas a quienes están preocupados por la vivienda, a los que han tenido que emigrar o a los sectores productivos.

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De hecho, criticó la política industrial de la Xunta. «Liquida el sector primario para que el eólico haga su agosto», denunció. También acusó a Rueda de ser «un caballo de troya para el lobby minero».

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