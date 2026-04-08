Alberto Pazos (PP): «Ha quedado claro que hay una Galicia del sí que representa Alfonso Rueda y luego están los del no»

Tras las críticas de BNG, PSdeG y Democracia Ourensana a la comparecencia del titular de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Debate del Estado de la Autonomía, le tocó el turno al portavoz del grupo parlamentario popular, Alberto Pazos, quien presumió de «presidente que cumple». «Se ha evidenciado que hay una Galicia del sí, que representa Rueda, y luego están los del no».

«En Galicia hay normalidad y estabilidad institucional y este debate es una excelente ocasión para hacer balance», explicó. Así, señaló que el 85 por ciento de las medidas comprometidas para esta legislatura por parte de la Xunta ya están en marcha y que el Gobierno gallego además ejecuta el cien por cien de sus presupuestos. «Tenemos un gobierno que sabe lo que hace y pone el foco en sus próximas prioridades», apuntó Pazos, quien destacó las propuestas de Rueda en materia de vivienda, sanidad o fiscalidad.

«Podemos estar orgullos de tener un presidente pegado a las necesidades de la calle», sentenció el portavoz parlamentario del PPdeG que defiende «menos discursos y más obras». Frente a las críticas de la oposición que tildó la intervención de Rueda de «propaganda», Pazos considera que fue una comparecencia «en la que no eludió las responsabilidades del país».

Al mismo tiempo aplaudió que el titular de la Xunta reclamase más ayuda al Gobierno central. «La Xunta es un ejecutivo leal, pero pide también lealtad a todas las administraciones»