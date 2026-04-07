La Xunta enviará a la Comisión Galega da Competencia información sobre los contratos lácteos y cisternas
Se llevará a cabo la revisión de «todos y cada uno de los contratos» por parte de la industria para certificar que no hay incumplimientos
R. S.
La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha anunciado que enviarán a la Comisión Galega da Competencia información sobre la renovación de los contratos lácteos y las cisternas que entren de otros países para «proteger a los productores».
Así lo ha avanzado la conselleira en declaraciones a los medios de comunicación este martes en su visita a O Porriño. Allí, ha recordado que estas son medidas incluidas en el plan especial de control puesto en marcha por su departamento, implementado a mayores de las inspecciones rutinarias de la Dirección Xeral da PAC e da Cadea Alimentaria.
Concretamente, se llevará a cabo la revisión de «todos y cada uno de los contratos» por parte de la industria para certificar que no hay incumplimientos. También, se realizarán controles estrictos de las cisternas que entren de otros países, tanto en la calidad de la leche que entra como en el precio para certificar que «no hay competencia desleal».
Gómez ha señalado que en el caso de detectarse incumplimientos en la información o indicios de competencia desleal se podrá en conocimiento de la Comisión Galega da Competencia o de ser el caso de la Comisión Nacional de Competencia y de los Mercados.
En esta línea, la conselleira ha ampliado asegurando que en el caso de que haya entrada de esa leche, certificarán que todos los envases llevan esa 'UE', que es «imprescindible de poner». «Todos los envases deben reflejar cuál es el origen para hacer la trazabilidad de ese producto», ha especificado.
«Estamos haciendo esas inspecciones y a día de hoy tenemos 20 expedientes abiertos en los que se está trabajando para proteger al sector primario», ha remarcado la titular de Medio Rural.
Finalmente, ha subrayado que es «fundamental» la implicación por parte de la industria. «La mejor manera es pagar un precio justo por ese trabajo para animar a los más jóvenes a que se incorporen a la actividad agraria o ganadera», ha concluido.
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