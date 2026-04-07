La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias

La Xunta aumentará el alcance del Bono Coidado no Fogar en otras 10.000 personas, alcanzando en lo que queda de legislatura un total de 50.000 beneficiarios. Así lo anunciará el presidente autonómico, Alfonso Rueda, durante su intervención en el Debate del Estado de la Autonomía, que comienza este miércoles en el Parlamento Gallego, tal y como ha avanzado su Ejecutivo en un comunicado.

El Bono Coidado es una ayuda de 5.000 euros al año (a razón de 416 euros mensuales) destinada a las personas dependientes (personas mayores o con una discapacidad con dependencia reconocida) sea cual sea el grado de dependencia o el nivel de renta, de modo que puedan permanecer en su entorno y ser cuidadas en su casa por un familiar, amigo o vecino. En los últimos dos años, según han explicado desde la Xunta, el número de personas beneficiadas se ha duplicado, de las 20.000 a las 40.000 actuales, precisamente gracias al incremento de las cuantías: este año el programa cuenta con un presupuesto de 179 millones de euros, un 52% más que en el anterior. Ahora, el Gobierno autonómico quiere darle otro "impulso", con el objetivo de sumar otras 10.000 personas en los próximos dos años.

Este será uno de los anuncios que hará el presidente de la Xunta este miércoles, aunque probablemente no será el único: este lunes ya ha avanzado que los gallegos pueden esperar también anuncios en materia fiscal y para promover el acceso a la vivienda.

Durante su discurso inicial, en el que no tiene límite de tiempo, el presidente autonómico "aprovechará para rendir cuentas a la ciudadanía y los grupos políticos" y marcará los objetivos de su gobierno para los próximos meses, señala el mismo comunicado. Su intervención estará organizada en tres bloques "vertebrados por la idea de la Galicia Calidade que ya es, más que una certificación de productos, un estilo de vida".

El anuncio sobre el Bono Coidado lo hará en el bloque de servicios públicos, en el que "desde el inconformismo y la autocrítica", hará balance de "una sanidad, educación y servicios sociales que están mejorando y modernizándose, con más presupuestos y más servicios innovadores adaptados a la realidad social de Galicia".

Otro se centrará en el ámbito económico, en el que, entre otras cuestiones, hará un repaso por los "retos pendientes" en materia industrial y energética; y también en sobre el empleo, con el objetivo de seguir incrementando la productividad y "mejorando los salarios". Asimismo, abordará las perspectivas de un sector primario "que nos es pasado, sino presente y futuro".

Finalmente, el tercer bloque estará centrado "en el camino hacia la prosperidad que quiere seguir Galicia", ligada a "la innovación", la "identidad" de los gallegos y "la mejora de la vertebración territorial" de la comunidad.

Será, zanja el Ejecutivo autonómico en su avance, un discurso en clave positiva y propositiva, centrado en un "proyecto para Galicia que ha ido dando frutos y que sentó las bases para seguirlos dando en todo lo queda de década".

"Hablar de Galicia"

De cara al debate, si bien este martes no hubo nuevas críticas de los partidos de la oposición, sí se manifestó sobre la cita el Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Lo hizo cuestionado por los medios, a quienes explicó que lo que le gustaría escuchar es que "se ponga en valor la ingente cantidad de recursos que lleva invertido el Gobierno de España en Galicia".

"Que se ponga encima de la mesa un programa de Gobierno para Galicia y que se deje la confrontación directa con el Estado para que la mirada principal sea Galicia", ha dicho, antes de apelar a Rueda a aceptar la condonación de la deuda y el nuevo plan de financiación autonómica "que pone 586 millones más encima de la mesa".