Los transportistas acusan a la Xunta de dar la espalda al sector en su plan de ayudas por la guerra en Irán: «Exigimos una rectificación inmediata»

Enfado y preocupación. Así se podría describir el sentir mayoritario de los transportistas gallegos después de que el Ejecutivo gallego los dejase fuera de la ronda de contactos con los sectores económicos más damnificados por la guerra en Irán. «Para el Gobierno de Galicia, y en particular para el conselleiro de Facenda e Administración Pública, las empresas de transporte de mercancías por carretera parecen no estar afectadas por las consecuencias de la guerra en Irán», lamenta el Comité Galego do Transporte en un escrito remitido a los medios.

La Xunta dio luz verde la pasada semana a un plan de 157 millones de euros para mitigar los efectos que el conflicto en Oriente Próximo está teniendo ya en la economía gallega. Para su elaboración, según explicó el titular de Facenda, Miguel Corgos, el Ejecutivo gallego mantuvo reuniones con los sectores más perjudicados entre los que, a tenor de lo denunciado hoy por el Comité Galego do Transporte, no han estado las empresas del sector. De hecho, las empresas —a través de créditos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)—, el sector primario y el turístico acumulan el 70% de los fondos del plan, en el que no hay ninguna línea específica dirigida a los transportistas.

«Los empresarios del sector no entienden que se diga que el Gobierno gallego mantuvo reuniones con los sectores más afectados para conocer el impacto del incremento de los costes energéticos y no haya escuchado a los empresarios del transporte de mercancías por carretera, representados en este Comité Galego do Transporte», lamentan los transportistas.

Todo ello en un contexto en el que, pese a la rebaja del IVA aplicada por el Gobierno central a los carburantes, el incremento de precios ha causado que el gasóleo suponga ya «cerca de un 40% de los costes de cada kilómetro que recorre un camión de transporte pesado de mercancías». Una cifra que plasmada en el presupuesto de una empresa de transporte implica un «sobrecoste de unos 2.400 euros» para un vehículo pesado de transporte que portea mercancías en el ámbito nacional.

Es por ello que los transportistas «no pueden entender que este sector no tenga para el Gobierno gallego la condición de especialmente afectado por las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, dándole la espalda ante una situación tan compleja como la que están viviendo las más de 6.600 empresas del sector en la comunidad». Unas compañías que, según las cifras del Comité Galego do Transporte, «tienen un impacto en el PIB gallego superior al 5%».

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En consecuencia, el Comité Galego do Transporte acordó «exigir una rectificación inmediata» a la Xunta, que entienden debería convocarlos de forma urgente, como órgano de representación del transporte gallego, con el objetivo de incluir actuaciones específicas para el sector en el plan de ayuda para mitigar los efectos del conflicto en Oriente Próximo.