La ministra de Infancia informará este miércoles a las comunidades sobre el mínimo de plazas para acoger a menores migrantes

El Ministerio de Juventud e Infancia informará este miércoles a las comunidades autónomas sobre el número de plazas mínimas de las que deben disponer para la acogida de menores migrantes solos, según se desprende del orden del día de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada en la Sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social y presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

En concreto, según el orden del día, está previsto que las comunidades reciban «información sobre el Real Decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria de los sistemas de protección para la adecuada protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas».

Según han explicado fuentes conocedoras de la normativa, este real decreto es una actualización del decreto que ya se aprobó el año pasado, con idéntico procedimiento, y su paso por la Conferencia Sectorial es meramente informativo. Con posterioridad, deberá ser aprobado en Consejo de Ministros.

Los menores migrantes en Galicia

Galicia es una de las comunidades que más ha discutido el modelo de distribución de menores migrantes del Gobierno central.

Hace medio mes, el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, anunciaba en Burela que la Xunta abrirá en este concello lucense el nuevo centro especializado, dotado de una docena de plazas, para la acogida de estos chavales y atribuía su creación al «envío constante de nuevos menores migrantes no acompañados a Galicia por parte del Gobierno de España».

Rey explicó el Gobierno gallego da así «respuesta al previsible envío de más menores extranjeros en las próximas fechas», tras recordar que el Gobierno de España «impuso» a Galicia la acogida de 300 adolescentes, lo que juzga producto de un reparto «arbitrario que perjudica a nuestro territorio y beneficia a comunidades como Cataluña y País Vasco que no tienen que asumir ningún menor migrante». Además, Rey reprochó a La Moncloa el realizar el reparto «sin consenso ni diálogo con las comunidades autónomas» y volvió a reclamar financiación para sufragar la acogida de estos menores».

Otros temas

El orden del día también incluye la presentación del Informe de Evaluación Anual sobre la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y Adolescencia relativo a los años 2023 y 2024.

Igualmente, el Ministerio y las comunidades abordarán el estado de implantación del modelo Barnahus en España y los siguientes pasos. Ese modelo, cuyo nombre del islandés se traduciría como «casa de los niños y las niñas», está concebido para ofrecer una atención integral en casos de abuso infantil mediante la coordinación de los departamentos implicados y trabajando bajo el mismo techo desde la perspectiva de la infancia.