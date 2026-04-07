Casi medio millón de gallegos pagan ya un seguro privado de salud ante el aumento de las listas de espera en la pública

Dos de cada diez gallegos pagan ya un seguro de salud para ser atendidos en la sanidad privada. La cifra total de asegurados roza el medio millón de personas en la comunidad autónoma. El avance de este tipo de pólizas ha sido imparable durante la última década: solo en 2025 sumó otros 7.800 clientes. Este crecimiento se produce en un contexto en el que suben las listas de espera, no solo para una consulta con el especialista o para operarse, sino también para ser atendido por el médico de familia. Y las recientes huelgas tanto en Primaria como en protesta por el Estatuto Marco podrían aumentar aún más las demoras en el Sergas.

Aunque la sanidad pública está bien valorada por los gallegos, la tardanza en ser atendidos empuja a muchos de los pacientes a buscar alternativas en la privada. Según los datos de Unespa, la patronal de las aseguradoras, al cierre de 2025 un total de 491.450 personas contaban con un seguro de salud en Galicia. En una década el crecimiento ha sido del 25 por ciento: casi 100.000 personas más han suscrito una póliza de este tipo en este periodo. Así, si en 2015 solo el 15 por ciento de la población era cliente de la privada, ahora ya son el 18 por ciento.

Pero el auge de los seguros de salud no es exclusivo de Galicia. Crece en todas las autonomías. De media el aumento fue el pasado año del 1,67 por ciento y la comunidad gallega se situó en torno a este incremento con un 1,62 por ciento más de asegurados. En regiones como Madrid cuatro de cada diez personas ya tienen suscrita una póliza de salud, mientras que en Baleares o Cataluña es un tercio.

Causas

Detrás de este bum de los seguros médicos hay varias razones. Por un lado, están las listas de espera. En el Barómetro Sanitario que publica el Ministerio de Sanidad la mayoría de los encuestados señalan las demoras en la pública como una de las razones para irse a la privada. En el Sergas a diciembre de 2025 los gallegos debían esperar 62,6 días por una consulta con un especialista, casi dos días más que en 2024. Y para ser operados la tardanza se situó en 72,8 días, seis días más que un año antes.

Pero además para conseguir cita en el hospital primero hay que pasar por Primaria. Según el Barómetro Sanitario, la media de espera ronda los nueve días para ser atendido por el médico de familia.

En este contexto y ante la fuerte competencia de las aseguradoras por captar mercado los seguros médicos ofrecen precios cada vez más económicos y accesibles —por unos 18 euros mensuales se puede contratar una póliza—. «Permiten contar con opciones terapéuticas complementarias y acceder al especialista rápidamente, ofrecen coberturas complementarias como la asistencia bucodental. Estas características han motivado el crecimiento sostenido de la facturación del seguro de salud en las últimas tres décadas», explican desde Unespa.

Además, hay otro factor que subrayan desde la patronal aseguradora: desde hace años está aumentando la contratación de seguros de salud como mecanismo de pago en especie por parte de muchas empresas. «Lo incorporan como concepto retributivo complementario a sus trabajadores. De hecho, es uno de los beneficios sociales más valorados entre la plantilla. Esto hace que los seguros constituyan una herramienta de atracción y retención de talento y además contribuyen a reducir el absentismo laboral», advierten en Unespa.

En todo caso, tener un seguro médico no elimina las esperas. El incremento de clientes que están teniendo las principales compañías aseguradoras está provocando que también los pacientes de la privada tengan que aguardar meses por una consulta dependiendo del especialista.