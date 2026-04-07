Ni «voy aquí al lado» ni «yo controlo»: las multas en Galicia por no abrocharse el cinturón se dispara y su tasa infractora supera ya en un 40% la media de toda España

Padres que no usan la silla de retención infantil (SRI) para sus hijos, autónomos que olvidaron que el camión no es una armadura, jubilados que se excusan en que van a la farmacia o a la panadería, a escasos metros de casa, o jóvenes que creen que son inmortales. Con poco más del 10% de los controles de toda España, Galicia protagoniza el 15% de las denuncias por viajar sin cinturón de seguridad. ¿Somos más rebeldes? ¿Más despistados? O quizás es que en el noroeste todavía se arrastra ese atavismo de pensar que «voy al lado», «son solo cinco minutos» o «yo controlo».

Los datos de la campaña de vigilancia impulsada por la DGT el mes pasado (del lunes 9 al domingo 15) revelan que, mientras el resto de España se abrocha (más) el dispositivo de seguridad, Galicia todavía se resiste a emprender el viaje tras escuchar ese clic salvavidas. De los más de 47.500 vehículos controlados en una semana en la red viaria gallega, un total de 1.012 conductores y pasajeros no usaban cinturón. Son una media de 144 cada día, el 15% del total de los detectados en toda España (6.873), según el análisis de los datos de la Jefatura de Tráfico de A Coruña y de la DGT.

La tasa infractora de Galicia por no hacer uso del dispositivo de seguridad (2,13%) se queda por encima del 1,54% de la media española. Es medio punto más, un 36% por encima de las sanciones detectadas en el conjunto del país.

Provincias

Pontevedra (2,46%) y A Coruña (2,45%) protagonizan, por este orden, las mayores tasas infractoras en Galicia por no usar el cinturón de seguridad. Son las provincias del movimiento intenso en carretera, de las prisas entre polígonos y de la densidad del tráfico, donde un frenazo a 50 km/h puede convertir un susto en una esquela. Lugo y Ourense dejan tasas por debajo del 1,8% de conductores o pasajeros sin cinturón sobre el total de vehículos controlados en su red viaria.

Mientras que los taxistas en Galicia son ejemplares (0,2% de denuncias), el transporte de mercancías en la comunidad necesita medidas de refuerzo urgentes, ya que sus cifras de infracción doblan la media de los turismos. La tasa infractora de los camioneros que viajan sin cinturón en las carreteras gallegas alcanza el 4,04% (156 de los más de 3.800 controlados).

Los turismos en Galicia alcanzan un índice infractor por no hacer uso del cinturón de seguridad o no utilizarlo de manera adecuada del 2,03% (844 de 45.512 controlados), frente a los conductores de autobús con un índice de sancionados del 1,3% (9 de 693).

Galicia sigue teniendo tasas de denuncia superiores a las de comunidades con orografía similar pero mayor red de autovías, lo que refuerza la tesis de la DGT: el incumplimiento es mayor en carreteras convencionales, que son mayoritarias en el rural gallego.

Evolución

Si se compara con los resultados de la campaña de 2025, la mejoría es leve, casi imperceptible: Galicia bajó del 2,45% al 2,13%.

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Pero todavía son muchos, teniendo en cuenta que los jóvenes han nacido con la cultura de las sillas de retención infantil y que las campañas de concienciación y vigilancia son continuas para convencer del riesgo que acarrea no perder unos segundos en abrocharse el cinturón. Además de reducir en un 50% el riesgo de fallecer en un siniestro de tráfico, protege de salir despedido del habitáculo, así como de impactar contra el parabrisas. Y en casco urbano, la posibilidad de resultar herido grave o muerto es cinco veces menor si se lleva abrochado el cinturón.