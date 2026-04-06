Xustiza e Sociedade pide la suspensión del traslado forzoso de Luis Villares y de otros magistrados del TSXG
La asociación ha remitido escritos al Alto Tribunal gallego y al Poder Judicial
Xustiza e Sociedade de Galicia ha emprendido acciones contra el traslado forzoso de varios magistrados de la Sección 3ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), entre ellos Luis Villares. La asociación remitió una comunicación al propio TSXG, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que pide, entre otras medidas, la apertura de un expediente informativo y la suspensión cautelar de los traslados, que afectan a la sección encargada de resolver casos sensibles para el Ejecutivo gallego como las autorizaciones eólicas o la causa por la gestión público-privada del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
«La Sección 3ª ha soportado durante meses presiones políticas, empresariales y mediáticas, derivadas de sus resoluciones sobre proyectos eólicos y contratación pública. La coincidencia temporal entre esas presiones y los traslados forzosos, unidos a la ausencia de motivación reforzada, genera la apariencia de que la reorganización podría responder a factores ajenos al interés público. Ello supone un riesgo para la apariencia de imparcialidad, para la confianza ciudadana en el Poder Judicial y para el funcionamiento equilibrado de la sala», dice el colectivo, que ve en lo ocurrido «uno de los episodios más preocupantes contra la independencia judicial en Galicia». Los traslados «desmantelan» una unidad judicial «especializada» y afecta a jueces con «experiencia acreditada».
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