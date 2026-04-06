Vuelven las alertas amarillas por el mal tiempo en Galicia: aviso por temporal en el mar y tormenta en el interior de Pontevedra y A Coruña

Con el fin de la Semana Santa también vuelve la inestabilidad atmosférica en Galicia, aunque lo hará solo durante la primera mitad de la semana. Será suficiente, en todo caso, para que también regresen de forma puntual las alertas meteorológicas en su nivel más bajo, el amarillo.

Según ha informado este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para hoy se espera un aumento de las temperaturas, con mínimas anormalmente elevadas para la época del año, debido a la entrada de un frente que dejará, al final de la tarde, precipitaciones que se extenderán del oeste a este de la comunidad. Serán más probables y frecuentes en la mitad occidental y en las zonas de montaña de Orense y del sur de Lugo, y podrían ir acompañadas de tormentas.

La situación se agravará el martes, jornada en la que se esperan chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas, con la posibilidad de granizo, sobre todo en el interior Pontevedra y A Coruña, donde se activará la alerta amarilla entre las 9 y las 5 de la tarde. En el litoral, por su parte, también se activará la alerta amarilla en la costa oeste de A Coruña por mar combinado que podría dejar olas de cuatro metros de altura. Además, las temperaturas máximas sufrirán un ligero descenso, y el viento será de componente sur, con intervalos fuertes y posibilidad de rachas mayores en zonas de montañas de Orense y Lugo.

El miércoles la situación mejorará en el interior, con cielos nubosos por la mañana que irán dando lugar a cielos despejados a medida que avance el día. No se descartan nieblas matinales y vespertinas dispersas en el interior, y las lluvias débiles y moderadas, más frecuentes y generalizadas en la mitad sur. Por la tarde, además, serán más probables en forma de chubascos, ocasionalmente acompañados de tormentas, pero no se prevé activar ninguna alerta al respecto.

Sí habrá aviso amarillo en el litoral, donde predominará el viento de componente norte con intervalos de intensidad moderada, lo que dejará toda la costa atlántica en aviso amarillo por mar combinada con olas de entre 4 y 5 metros de altura.

Finalmente, la situación se volverá a estabilizar el jueves, con posibilidad de lluvias débiles en la cornisa cantábrica y menos frecuentes, en las zonas de montaña de Orense y del este de Lugo, donde podrían ir acompañadas de alguna tormenta ocasional. En la mitad norte, por su parte, se esperan cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas al principio y final del día abriéndose claros en el interior durante las horas centrales; mientras que en la mitad sur, predominarán cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes bajas al principio de la jornada.