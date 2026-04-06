Obras y la operación retorno de Semana Santa provocan retenciones kilométricas en la salida de Galicia por la A-52

La operación retorno de Semana Santa, unido a obras en la carretera, está complicando hoy la circulación en la autovía A-52 en dirección salida de Galicia, con vehículos completamente parados durante largos minutos y retenciones kilométricas a la altura del túnel de A Canda.

Aunque son muchos los ciudadanos que han regresado ya hoy a sus puestos de trabajo tras las vacaciones de Semana Santa, en algunas comunidades todavía es festivo el Lunes de Pascua. Este hecho está provocando que sean muchos los que han alargado sus vacaciones en la comunidad gallega hasta hoy y la autovía registre durante esta jornada un mayor número de vehículos de lo habitual.

«Hemos estado hasta 40 minutos parados a la altura de A Gudiña», se queja uno de los muchos conductores afectados por estas retenciones kilométricas que se están registrando hoy.

Retenciones en la A-52 en sentido salida de Galicia. / DGT

Según informa la propia Dirección General de Tráfico, en este punto de la autovía hay un carril cortado por obras en sentido salida de Galicia. Esta situación provoca que haya un embudo por el que deben confluir todos los conductores que salen de la comunidad gallega, provocando que la circulación sea muy lenta e incluso obligue a parar por completo a los vehículos que circulan hacia Zamora.

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Según la DGT, la circulación lenta se está registrando entre los kilómetros 119 y 113 de la A-52. El carril cortado de circulación por obras se sitúa entre los kilómetros 117 y 115.