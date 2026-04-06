El Parlamento de Galicia reconoce el trabajo de las mujeres que lucharon por la igualdad, desde Manuela López Besteiro a las diputadas de Pekín

Treinta años atras, cuando nueve diputadas gallegas viajaron a Pekin para participar en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, solo el 16% de los escaños del Legislativo autonómico estaban ocupados por mujeres. Hoy, son mayoría en la Cámara. La labor «inédita» y «pionera» de aquellas mujeres, junto con el trabajo de la exconselleira Manuela López Besteiro, fue distinguida este lunes con las Medallas del Parlamento de Galicia 2026, en un acto celebrado en el Pazo do Hórreo que sirvió también para conmemorar los 45 años de vigencia del Estatuto gallego.

Con la concesión de su máximo reconocimiento a estas diez mujeres, el Parlamento «visibiliza el trabajo inédito y pionero» que todas ellas llevaron a cabo en defensa de los derechos de la mujer, desde sensibilidades políticas distintas, a la vez que, según reza el acta de concesión de las medallas, pone en valor la importancia del «consenso» en momentos de tanta «polarización» como el actual.

En presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el máximo responsable del Parlamento, Miguel Ángel Santalices, fue imponiendo las medallas a María Xosé Ares Casal, María Teresa Fernández Piñeiro, Pilar Pedrosa González de Castejón —entregada a título póstumo, y que recogió su hija Pilar Garaizabal Pedrosa—, María Fernanda Cerviño Villaverde y Elisa Madarro González —también a título póstumo, y que recibió su hija Elisa Rois Madarro—, todas ellas del Grupo Popular; a María Xosé Porteiro García y María Antonia Álvarez Yáñez, del Grupo Socialista, y a María Pilar García Negro y Olaia Fernández Davila, del Grupo del Bloque Nacionalista Galego, en un acto marcado por la emoción y la solemnidad.

En representación de las diputadas del BNG intervino Pilar García Negro, para quien con esta distinción se premia una «lucha necesaria». La filóloga se congratuló de que, tres décadas después de aquella conferencia internacional, el feminismo sea «un elemento del catálogo democrático habitual», pero recordó que «infelizmente» sigue existiendo una gran masa femenina para la que no existe la plena igualdad.

Por las parlamentarias del Grupo Socialista intervino María Xosé Porteiro, que recordó cómo las diputadas gallegas llevaron a Pekín un «mensaje de unidad y consenso». Aquel trabajo, dijo, fue «un ejemplo de hermandad y complicidad» que permitió que Galicia estuviese «a la altura» en un momento «único» para la comunidad internacional.

López Besteiro: «Éramos 9 diputadas y 64 diputados»

Finalmente, en nombre de las premiadas del Grupo Popular intervino Manuela López Besteiro, que destacó de las nueve diputadas homenajeadas «el esfuerzo» y «la ilusión compartida por construir una Galicia mejor». La exconselleira recordó con emoción a las fallecidas Pilar Pedrosa y Elisa Madarro, con las que coincidió en su llegada al Parlamento. «Éramos 9 diputadas y 64 diputados. Teníamos claro que algo había que hacer y que teníamos que hacerlo pronto», rememoró, antes de agradecer el apoyo de las «compañeras» que en su día respaldaron la iniciativa que ella misma llevó a la Cámara y que fue el germen de la primera Dirección Xeral de Igualdade en el Gobierno gallego.

Santalices: «Son ejemplo de compromiso»

En su intervención, el presidente del Parlamento subrayó «el compromiso y la dignidad» de las nueve diputadas que participaron en la Conferencia de Pekín y el trabajo desarrollado por López Besteiro para avanzar en la igualdad de género y situar a las mujeres «en el merecido centro de todas las políticas públicas».

En palabras de Santalices, la labor de las parlamentarias en aquella cumbre mundial «marcó un hito que forma parte de nuestra historia, un punto de partida para avanzar en el compromiso con la igualdad y en los derechos de todas y de todos». Y es que Galicia fue la primera comunidad autónoma de España en aprobar la agenda de Pekín, al igual que fue pionera al crear, en 1994, la Comisión para la Igualdad y para los Derechos de las Mujeres.

Las premiadas son, señaló, «ejemplo de compromiso» que debe ser tenido en cuenta por su «esfuerzo» para llegar al «consenso necesario en la búsqueda del bien común», dejando de lado las diferencias ideológicas.

El titular de la Cámara también tuvo palabras para la exconselleira Manuela López Besteiro. Así, recordó que, como diputada de la III Legislatura, impulsó que por primera vez se incluyera en el organigrama de la Xunta un departamento, con rango de Dirección Xeral, para promover la igualdad a través de acciones como la concienciación y lucha contra la violencia de género o el fomento del emprendimiento y del asociacionismo.

Aniversario del Estatuto

Santalices también celebró en su discurso la «plena madurez» del Estatuto de Autonomía. Una norma básica que «es la historia de un éxito, de un punto de encuentro que dio paso a una etapa de estabilidad y progreso».

Así, destacó que son la estabilidad política y social que caracterizan a Galicia las que permiten que permanezca alejada de las tensiones y de las polarizaciones que condicionan otros escenarios geográficos: «Si Galicia ejerce una autonomía plena es como consecuencia del Estatuto que hoy conmemoramos».

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Al acto, presentado por la periodista Nuria Castro, asistieron representantes del ámbito político, social y cultural de Galicia, entre ellos la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; conselleiros del Gobierno gallego; el arzobispo compostelano, monseñor Francisco Prieto, o la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Marta González. La ceremonia finalizó con la interpretación del himno gallego a cargo de la cantante Sabela Ramil.