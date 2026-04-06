El humo de un incendio forestal activo en Caión llega a A Coruña

Un incendio forestal declarado en la mañana de este lunes en el municipio de Caión, en A Laracha, ha obligado a movilizar a varios efectivos antiincendios de Medio Rural, además de patrullas de la Guardia Civil y la Guardia Civil de Tráfico, según indica el servicio de emergencias 112. La gran cantidad de humareda provocada por el fuego se ha desplazado a las proximidades e incluso es visible desde el monte de Bens, en A Coruña. El 112 recibió el primer aviso de un particular sobre las 11.15 horas y, según los medios de extinción trasladados al lugar, el incendio continuaba activo a las 15.00 horas. La circulación en las proximidades se ha visto afectada y ha sido necesario realizar cortes en una carretera. La DGT se encuentra en la zona regulando el tráfico.

Humareda provocada por el incendio de Caión, visible desde el monte de Bens. / Casteleiro

Aunque no hay estimación de superficie afectada por el momento, en las tareas de extinción trabajan dos helicópteros, cinco motobombas, seis brigradas, dos agentes y una pala.

Vecinos de la localidad y bañistas que se encontraban en playas de las inmediaciones han comenzado a desalojar por prevención ante la cercanía del incendio a las viviendas y los cortes de tráfico realizados en las carreteras aledañas, aunque fuentes de la Consellería de Medio Rural aseguran que no tienen constancia de ningún desalojo ni amenaza para las casas.

Incendios activos en Carballo y Ponteareas

Desde las 14.47 horas, está activo un incendio forestal afecta al monte Galleiro, en el municipio pontevedrés de Ponteareas, en la parroquia de Ribadetea. Tampoco hay estimación de superficie afectada por el momento, según explica Medio Rural a Europa Press. En la extinción de este fuego trabajan dos aviones, dos helicópteros, 13 brigadas, siete motobombas, nueve agentes, una pala y un técnico.

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También en la parroquia de Noicela, en Carballo, hay un incendio forestal desde las 14,20 horas. Participan cuatro aviones, un helicóptero, cuatro agentes, una brigada, una motobomba, dos técnicos y tres unidades técnicas de apoyo. Mientras, está controlado desde las 15,39 horas --se inició a las 14,19 horas-- un fuego en Vigo, parroquia de Lavadores. Afecta a 0,2 hectáreas de monte raso.