Las deducciones autonómicas ahorrarán a los gallegos casi 50 millones de euros en esta campaña de la renta

El miércoles llega uno de los momentos más temidos del año por muchos, el inicio de la campaña de la renta, que a más de uno trae sorpresas y, a menudo, disgustos. Con esto en mente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanza este lunes que, a través de las deducciones autonómicas, se espera que los gallegos ahorren este año una cifra cercana a los 50 millones de euros.

"En la Xunta llevamos muchos años apostando por implantar rebajas fiscales, por no subir los impuestos", recordó el mandatario autonómica, que puso en valor que Galicia fue "la primera comunidad en equiparar el IRPF de las familias con dos hijos al de las numerosas, con tres", que hoy en día beneficia a 190.000 familias. Estas familias pueden deducir 250 euros, incentivo que hasta 2023 solo estaba disponible para las que tuviesen tres o más hijos. Las de tres hijos, por su parte, pueden deducir 500 euros, a los que se suman otros 250 por hijo a mayores.

Así mismo, continuó, siguen vigentes las deducciones por nacimiento, adopción y acogimiento familiar, así como las rebajas fiscales para los menores de 35 años que viven de alquiler, en las inversiones en instalaciones de climatización y agua caliente que usen energías renovables en la vivienda habitual, y para los propietarios que rehabiliten inmuebles ubicados en centros históricos o en aldeas modelo, entre otras.

Para las empresas, por su parte, ha deducciones por inversión en empresas agrarias, por la compra de acciones o participaciones en entidades de nueva creación, por inversiones realizadas en acciones de entidades cotizadas en el segmento de empresas en expansión y por donativos destinados a I+D+i.

Del mismo modo, este año, por primera vez se aplicarán las siguientes deducciones: el 15% de la compra de libros de texto y material escolar, de hasta 105 euros por alumno; hasta el 15% del coste de reformar una vivienda vacía para ponerla en alquiler (sobre un máximo de 9.000 euros por vivienda); y también la posibilidad de descontar hasta 500 euros en el caso de alquilar un piso que no estuviese en uso.

Además, podrán deducirse las ayudas dirigidas a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que paga la Xunta de Galicia, para los afectados por la talidomida durante el período 1950-1985, y tampoco tendrán que cotizarse las ayudas abonadas por el Ejecutivo autonómico con motivo de la oleada de incendios del verano pasado.

De este modo, "el ahorro total de las personas que declaren en Galicia y se acojan a las deducciones en vigor en esta campaña, que comienza el miércoles, será de algo más de 47 millones de euros". En su conjunto, haciendo balance del impacto de estas deducciones desde 2022, año en el que Rueda asumió el mando de la Xunta sustituyendo a Alberto Núñez Feijóo, cada gallego se ha ahorrado de media unos 473 euros por declaración, esto es, casi 1.900 euros. En 2025, se presentaron en la comunidad cerca de 1,5 millones de declaraciones, de las que casi dos tercios, algo más de 960.000, tocaron a devolver.