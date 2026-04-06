Abierto el plazo de solicitud de becas para el curso 2026-2027: cómo y dónde solicitarlas

Cuenta atrás para que se abra el plazo para pedir becas para el curso que viene, 2026-2027. El plazo para solicitar beca para el próximo curso, tanto para estudios universitarios como no universitarios postobligatorios, arrancará en unas horas, este martes a las ocho de la mañana, y se prolongará hasta el 18 de mayo a las 15.00 horas, según recoge la convocatoria de becas de carácter general que aparece hoy en el BOE.

Para cumplimentar la solicitud existe un formulario accesible por vía telemática a través de la sede electrónica del departamento en la dirección https:// sede.educacion.gob.es o en www.educacionyfp.gob.es. Deberá ir acompañada de la firma del interesado o de su representante legal en el cas ode menores de edad.

El pasado mes de marzo el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien señalaba que el «refuerzo» de las becas previsto para este año por el Ministerio de Educación «también un impacto destacado en Galicia, donde 54.000 familias reciben actualmente una ayuda del Ministerio, con una inyección económica de 132 millones de euros, un 59% más que hace nueve años».

Entonces destacó cómo estas políticas «permiten garantizar la igualdad de oportunidades y reforzar el acceso a la educación pública, asegurando que ningún estudiante vea limitado su futuro por la situación económica de su familia».

Inversión "histórica"

El pasado 10 de marzo el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta de los Ministerios de Educación y de Ciencia, Innovación y Universidades, el Real Decreto que regula los umbrales económicos y las cuantías de las convocatorias de becas para el curso 2026-2027 y lo presentó como «una inversión histórica»: 2.559 millones de euros. Se trataría, enfatizó, de la novena subida consecutiva desde 2018 y supone un 83% más de los casi 1.400 millones que se invirtieron ese año.

Según la ministra de Educación, Milagros Tolón, en términos de beneficiarios, la previsión para el curso 2026-2027 es de llegar a 752.000 estudiantes en la convocatoria general y a 225.000 en la convocatoria para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En conjunto, se rozaría el millón de beneficiarios.

Para estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores, la cuantía de la beca de matrícula cubrirá el importe de los créditos de que se haya matriculado el estudiante por primera vez en el curso 2026-2027.

La cuantía fija ligada a la renta del estudiante será 1.700 euros tanto para estudiantes universitarios como no universitarios; la cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso escolar será de 2.700 euros tanto para estudiantes universitarios como no universitarios; la cuantía fija ligada a la excelencia académica tiene un importe de entre 50 y 125 euros tanto para estudiantes universitarios como no universitarios; y la beca básica para los estudiantes no universitarios es de 300 euros, mientras que en el caso de los becarios que cursen ciclos formativos de grado básico esta cuantía será de 350 euros.

También se podrá solicitar la cuantía variable y distinta para los diferentes solicitantes que resultará de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y de su renta familiar y cuyo importe mínimo será de 60 euros.

Novedades

Una de las novedades de esta convocatoria es que los becarios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrículas parciales que cursen entre 48 y 59 créditos, unos 20.000, podrán percibir, de cumplir el resto de los requisitos, parte de la beca de renta y de la beca de residencia (350 euros por cada una de ellas).

La segunda novedad atañe al alumnado con discapacidad. El próximo curso, a cerca de 2.000 estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con discapacidad de entre el 25 y 64% se les considerará matricula completa a efectos de beca con 45 créditos (en lugar de 60).