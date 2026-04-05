La Xunta hace recuento de codornices, palomas y tórtolas: contrata a una empresa para conocer dónde están y cuántas hay

La Xunta ha sacado a licitación por 98.539 euros los trabajos para actualizar la información sobre la distribución y la abundancia de tres especies de aves en Galicia: la codorniz, la paloma y la tórtola. El contrato estará en vigor hasta el 31 de octubre de 2027 y se centrará en revisar la localización, el tamaño y la evolución de las poblaciones reproductoras de estas aves en distintos puntos de la comunidad.

La actuación se divide en dos lotes. El primero, dotado con 51.412 euros, se centrará en la comarca ourensana de A Limia, donde se estudiarán las poblaciones reproductoras de las tres especies en los municipios de Rairiz de Veiga, Vilar de Santos, Sandiás, Vilar de Barrio, Sarreaus, Xinzo de Limia, Trasmiras, Porqueira y Xunqueira de Ambía. El segundo lote, con un presupuesto de 47.126 euros, analizará la distribución de la tórtola en el resto de Galicia, excluyendo A Limia, que ya forma parte del primer bloque del contrato.

Según la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, el objetivo de este servicio es actualizar los datos disponibles sobre estas especies mediante métodos de observación, seguimiento y cuantificación de ejemplares. Con esa información, la Administración autonómica pretende evaluar la tendencia de sus poblaciones, una cuestión clave tanto para la conservación de la biodiversidad como para el cumplimiento de las obligaciones ambientales marcadas por la normativa europea.

Fondos europeos

El contrato está cofinanciado en un 60% con fondos europeos del programa Feder Galicia 2021-2027 y el plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 16 de abril. La licitación se enmarca, además, en los objetivos de la directiva europea relativa a la conservación de las aves silvestres y servirá de apoyo a las funciones de seguimiento, protección, control y conservación que corresponden a la Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

Más allá del trámite administrativo, la relevancia de este contrato está en el fondo: Galicia necesita datos actualizados para saber qué está ocurriendo con especies ligadas al medio natural y agrario y para medir si sus poblaciones se mantienen, retroceden o muestran signos de recuperación. El foco puesto en A Limia, uno de los grandes espacios agrarios del interior gallego, confirma además el valor estratégico de esta comarca en el mapa autonómico de seguimiento de aves.