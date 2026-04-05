Talleres de la Xunta para 1.500 alumnos buscan mejorar la convivencia en el aula mediante empatía y mediación pacífica de los conflictos

La Xunta ha puesto en marcha un nuevo programa piloto para enseñar al alumnado a resolver conflictos de forma pacífica dentro y fuera del aula, una iniciativa con la que busca reforzar la convivencia escolar y prevenir situaciones de acoso. En total, alrededor de 1.500 estudiantes de 5º y 6º de Primaria y de los cuatro cursos de ESO participarán en esta experiencia, bautizada como Acordamos ConVivir, que llegará a 20 centros gallegos. Entre ellos figuran tres del área de Vigo: el CEIP Plurilingüe García Barbón, en la ciudad olívica; el CEIP Mestre Valverde Mayo, en Mos; y el CEP Xosé Neira Vilas, en Gondomar.

El proyecto, impulsado por la Consellería de Educación en colaboración con la Fundación Sergio Villar, se centra en una idea de fondo: enseñar a gestionar los problemas antes de que escalen. Para ello, los alumnos participarán en talleres de mediación de 50 minutos impartidos por especialistas externos, en los que se trabajarán cuestiones como la empatía, la cooperación, el diálogo y la comunicación afectiva consciente. El objetivo es que los escolares incorporen herramientas prácticas para afrontar tensiones cotidianas y mejorar las relaciones con sus compañeros.

Fases

La iniciativa se desarrollará en tres fases. La primera consiste en una toma de contacto con cada centro para analizar sus necesidades concretas y adaptar las actuaciones. Después llegarán los talleres con el alumnado. La tercera fase, de carácter opcional, abre el foco a toda la comunidad educativa, con charlas de tarde dirigidas a profesorado y familias para divulgar estas prácticas y sus efectos positivos. La Xunta enmarca este programa en su estrategia de convivencia escolar y lo presenta como un complemento a otras medidas ya implantadas, como los Puntos Laranxa, el Termómetro Acoso Escolar o la red de concellos contra el acoso.

Además de los tres centros del área de Vigo, en la provincia de Pontevedra también han sido seleccionados el IES María Soliño, de Cangas, y el CEIP Plurilingüe de San Bartolomé, en Vilanova de Arousa. La distribución territorial del programa deja ver que la experiencia piloto quiere probarse en realidades educativas muy distintas, desde grandes ciudades a municipios medianos y pequeños, antes de valorar una posible extensión.

Con este movimiento, Educación pone el acento no solo en reaccionar ante el conflicto, sino en formar al alumnado para prevenirlo. La clave del programa está precisamente ahí: convertir la convivencia en una materia práctica que se aprende, se entrena y se incorpora al día a día escolar.