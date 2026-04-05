Tras la Semana Santa llegan las lluvias a Galicia

Con el fin de la Semana Santa, Galicia se despide de la incidencia anticiclónica y da paso a varias jornadas de chubascos, aunque se aferra todavía a las altas temperaturas. Así se desprende de la previsión de Meteogalicia, que para este lunes alerta de la llegada de bajas presiones que dejarán aire frío en altura, alimentando la inestabilidad atmosférica.

El resultado serán cielos abiertos durante la mañana que se irán cerrando a medida que avance el día, para terminar la jornada con chubascos localmente tormentosos y más probables en el interior y el oeste de la comunidad.

Eso sí, las temperaturas no solo se mantendrán, sino que irán en aumento, especialmente en la mitad norte, lo que las hará "altas para la época del año".

El panorama se mantendrá el martes en lo que a la lluvia se refiere, con precipitaciones generalizadas por la mañana y más intermitentes por la tarde, pero estas vendrán acompañadas de un notable descenso térmico que dejará nieve en las cotas más altas.

En cuanto al resto del país, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el lunes que se mantenga una situación de estabilidad, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, a últimas horas se espera un cambio de tendencia en el tiempo con el acercamiento de frentes atlánticos y la entrada de una masa de aire inestable de origen subtropical.

Concretamente, durante las primeras horas del lunes, los litorales mediterráneos del nordeste podrían registrar bancos de niebla matinales dispersos, y en el suroeste peninsular es posible la presencia de polvo en suspensión. Por su parte, en Canarias, el flujo del noroeste traerá intervalos nubosos y posibilidad de alguna precipitación ocasional.

A última hora de la tarde, la llegada del frente atlántico que afectará a Galicia también hará que aumente la nubosidad en la mitad occidental peninsular, con la posibilidad de precipitaciones en otras comunidades del tercio oeste.

En cuanto a los avisos meteorológicos, se mantendrá el de nivel amarillo en Cádiz por oleaje y fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.