Galicia dispone de suelo para más de 46.000 viviendas, pero la mayoría sigue sin urbanizar

La crisis de la vivienda está alentando la construcción de nuevas promociones para aumentar la oferta. Se busca de esta manera abaratar los precios tanto para alquiler como para compra. Y a Galicia no le falta suelo urbanizable. El Ministerio de Vivienda ha identificado en la comunidad 24 grandes áreas con potencial edificatorio para más de 46.000 viviendas. El problema es que la mayoría de los terrenos están sin urbanizar, es decir, todavía no cuentan con todos los viales, servicios e infraestructuras exigidos para edificar. Solo hay siete grandes zonas que ya están preparadas para levantar 17.600 pisos (el 38 por ciento de los previstos): cuatro de ellas están en la ciudad de A Coruña, dos en Ferrol y otra en Lugo.

En la provincia de Pontevedra solo Sanxenxo cuenta con dos grandes bolsas de suelo para construir, pero no están aún urbanizadas. ¿Por qué no hay nada en Vigo o en Pontevedra? El estudio «Sectores Residenciales en España», del Ministerio de Vivienda, analiza «ámbitos o sectores con especial potencial edificatorio». Para ello ha usado datos del Sistema de Información Urbana (SIU) que se basan en información catastral, además de imágenes satelitales y aéreas. Pero busca solo grandes bolsas de suelo para ver la disponibilidad para edificar inmuebles nuevos. Y, por lo tanto, únicamente tiene en cuenta aquellas áreas donde el número de viviendas previstas sea igual o superior a mil y el grado de edificación aún esté por debajo del 70 por ciento.

Así, puede haber urbes donde haya disponibles parcelas para edificar, pero que no cuenten con una gran área con potencial para al menos mil viviendas o bien ya están edificadas en su mayor parte. En el caso de la ciudad de Vigo además hay que tener en cuenta que no aprobó su nuevo Plan Xeral de Ordenación Urbana hasta el pasado mes de agosto.

En Galicia se han incluido un total de 24 grandes bolsas de suelo pertenecientes a siete municipios en las que se podrían construir hasta 50.000 viviendas, si bien ya se ha edificado el 7,1 por ciento. Es decir, quedarían pendientes algo más de 46.000. En estas áreas habría 1.168 hectáreas disponibles para desarrollar nuevas promociones.

Urbanizado

De estos 24 grandes sectores residenciales solo hay uno «urbanizado y en fase avanzada de edificación». Está situado en San Xoan de Vilanova, en el concello coruñés de Perbes. Prevé la construcción de 2.522 viviendas y el 33 por ciento ya están edificadas.

Después hay otras siete bolsas de suelo que están preparadas —cuentan ya con viales y servicios— pero están todavía en una fase muy inicial de construcción de vivienda. Cuatro de estas zonas están ubicadas en A Coruña. La de mayores dimensiones prevé levantar 4.200 pisos (de momento solo tiene 51) y está en la zona de Vío. En Monte Mero hay otro desarrollo residencial que tiene pendiente casi 3.200 hogares, si bien la Xunta amplió esta semana su previsión a 4.300 pisos. En la zona del puerto se podrían construir otras 2.000 viviendas y en el Ofimático 1.900 más.

En Ferrol hay dos sectores ya urbanizados y con capacidad para casi 3.000 viviendas, de las cuales están pendientes de construirse 2.700. Uno está situado en la zona de O Bertón y otro en Santa Mariña.

Y el último ámbito con gran potencial edificatorio y que ya está urbanizado se sitúa en Lugo y permite levantar otros 2.000 pisos —ya hay unos 200 edificados o en proceso—.

Sin urbanizar

Las otras 17 grandes bolsas de suelo localizadas por el Ministerio de Vivienda no están aún preparadas para edificar, por lo que tienen potencial pero su desarrollo será más a largo plazo. Entre ellas se encuentran dos zonas de Sanxenxo, las únicas de la provincia de Pontevedra. En este concello el sector urbanizable 13 tiene capacidad para 1.410 viviendas y el sector urbanizable 14 para 1.300 más.

En Santiago hay cinco sectores, pero ninguno está urbanizado y podrían albergar hasta 9.600 viviendas repartidas entre la parroquia de Mallou, Amio Norte, Cancelas-A Muiña, A Pulleira y Agra dos Campos-Aríns.

En la provincia de Ourense llama la atención que el mayor desarrollo urbanístico se encuentra en O Barco de Valdeorras. Según los datos del Ministerio de Vivienda, en la zona de As Regas se ha desarrollado suelo urbanizable, aunque todavía no está dotado con equipamientos, para construir más de un millar de viviendas.

De hecho, en sus conclusiones el estudio advierte de la brecha que existe entre oferta y demanda: donde más suelo hay disponible no es siempre donde se necesita más vivienda. Así, en el conjunto nacional «predomina la localización de suelo en municipios del interior, aunque la actividad edificatoria es más intensa en zonas costeras». Y, por otro lado, casi la mitad de los ayuntamientos sin suelo urbanizado disponible en España tienen menos de 20.000 habitantes: «lo que puede ser indicativo de una baja demanda que podría retrasar la activación de estos desarrollos a corto plazo».