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Sucesos

Localizan un cuerpo sin vida flotando en un bajo anegado de un edificio en ruinas en Cervo

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver en un inmueble abandonado a medio construir desde hace dos décadas, sin que se conozca la identidad de la víctima.

Edificio abandonado donde apareció el cadáver.

Edificio abandonado donde apareció el cadáver. / Carlos Castro/Europa Press

R.S.

Santiago

Un cuerpo sin vida, todavía sin identificar, ha sido localizado este sábado por la Guardia Civil en Cervo (Lugo). El cadáver se encontraba flotando en un bajo anegado de un edificio en ruinas, abandonado a medio construir desde hace décadas y del que solo queda en pie la estructura de armazón.

Tal y como trasladó el 112 Galicia en su boletín informativo, a las 21.30 horas del sábado los agentes dieron el aviso del hallazgo del cadáver, localizado en un edificio abandonado situado en la parroquia de Lieiro, en la carretera que une Río Covo y San Cibrao.

En esta zona, se encuentran tres edificios abandonados desde aproximadamente dos décadas. Detrás de uno de ellos se ubica una balsa de agua estancada, a la que se accede por un camino de tierra contiguo y que no está separada por ningún elemento de protección.

Los Bomberos de Viveiro, avisados por el 112, se desplazaron hasta el lugar en la noche del sábado para llevar a cabo el rescate del cádaver. También fueron notificados personal del 061 y voluntarios de Protección Civil.

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Actualmente, la Guardia Civil trabaja para identificar a la víctima y esclarecer las causas del suceso, del que no han trascendido más detalles. Según han apuntado testigos presenciales, agentes del Instituto Armado acudieron esta mañana a inspeccionar la zona.

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