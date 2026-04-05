Galicia, entre las regiones europeas con más kilómetros de autovías

España cuela seis regiones (Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana) en el 'top ten' de la UE en número total de kilómetros de autovías y autopistas, un ranking que encabeza la comunidad andaluza de forma ininterrumpida desde 1992. Así se desprende de los últimos datos de Eurostat teniendo en cuenta la segunda categoría de la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS-2), es decir, el equivalente en España a comunidades y ciudades autónomas.

Los datos de Eurostat incluyen 2024 como último año con información disponible y comparable entre las cerca de 250 regiones de categoría NUTS-2 que tiene la UE. Las redes de autovías y autopistas en la Europa comunitaria tienden a concentrarse principalmente en áreas urbanas, zonas industriales y grandes puertos marítimos, donde la densidad de población y la demanda de transporte suelen ser más elevadas.

Andalucía fue la región con más presencia de vías de alta capacidad en 2024 (2.732 kilómetros), por delante de Castilla y León (2.458), Castilla-La Mancha (1.844) y Cataluña (1.482). La región francesa de Ródano-Alpes ocupaba el quinto puesto (1.289 kilómetros), seguida de otras dos regiones españolas: Galicia (1.162) y Comunidad Valenciana (1.152). Las demás en toda la UE tienen menos de un millar de kilómetros de autopistas y autovías.

Cabe destacar que Andalucía lidera el ranking regional de la UE desde 1992, cuando desbanco a Ródano-Alpes. Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Macha y Comunidad Valenciana acompañan desde 1992 a Andalucía en el 'top ten', al que se incorporó Galicia en 2004. Otro aspecto a señalar es que el podio regional está ocupado de forma inalterable desde 2006 por Andalucía, Castilla y León y Castilla La-Mancha, por este orden. Y Cataluña se mantiene en la cuarta plaza desde 2007.

Por otro lado, nueve regiones españolas ocupan las nueve primeras posiciones en cuanto a nuevos kilómetros construidos de autovías y autopistas desde 1990, por este orden: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón. Extremadura ha construido el 99,4% de sus kilómetros de autopistas y autovías en los últimos 35 años, al pasar de tener 4 kilómetros en 1990 a 712 en 2024. También destaca la expansión de vías de alta capacidad en ese periodo en Galicia (un 88,9% más), Murcia (88,7%), Castilla y León (77,9%), Castilla-La Mancha (76,0%) y Andalucía (75,4%).

Datos nacionales

Por otra parte, España se mantiene como país de la UE con más kilómetros de autovías y autopistas desde 2007 y suma ahora casi 16.000 kilómetros después de multiplicar por 2,4 veces su red de vías interurbanas desde 1990. Los datos de Eurostat indican que España tenía un total de 15.929 kilómetros de autovías y autopistas en 2024 -último año con información disponible-, por delante de Alemania (13.223 kilómetros) y Francia (11.751). Por el contrario, cerraban la tabla Luxemburgo (167), Estonia (233) y Lituania (462).

En 1990, España ocupaba el cuarto puesto con 4.693 kilómetros de vías de alta capacidad, por detrás de Alemania (10.854), Francia (6.831) e Italia (6.193). Al otro extremo del ranking se situaban Irlanda (26), Estonia (41) y Luxemburgo (78). Sin embargo, España escaló a la tercera posición en 1992, al desbancar del podio a Italia, y a la segunda en 2004, al quitar esa plaza a Francia. No tardó mucho en encaramarse a lo más alto del ranking en 2007, privilegio que mantiene desde entonces. Por el contrario, Irlanda cerró la clasificación entre 1990 y 1993, al igual que Estonia desde 1994 hasta 2019 y Luxemburgo a partir de 2020.