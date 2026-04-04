El PSdeG denuncia que el Pladiga para 2026 sigue sin aprobar y critica falta de prevención
La ley establece el 31 de octubre del año previo como límite
R. S.
La diputada del PSdeG Carmen Rodríguez Dacosta ha denunciado este sábado que el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) de 2026 sigue sin aprobarse pese a que la ley establece el 31 de octubre del año previo como límite, y ha criticado la "falta de prevención crónica" en la comunidad. Dacosta ha señalado que la Xunta se limitó a presentar un borrador del plan el pasado 23 de marzo, pero aún no está aprobado.
"Hablamos de cinco meses sin planificación actualizada. Y lo peor es que el propio borrador ya asume que van a arder hasta 29.200 hectáreas, frente a las 18.500 del plan anterior. No planifican y por lo tanto ya saben que esto irá a peor", ha dicho.
En ese sentido, ha recordado las recientes declaraciones del director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, quien reconoció que Galicia se enfrenta a "escenarios completamente nuevos" en materia de incendios por el cambio climático.
"Los expertos ya advirtieron de que venían incendios de quinta y sexta generación, fuera de toda capacidad de extinción. Y la Xunta siguió apostando solo por un sistema de reacción. Llegan siempre tarde", ha considerado.
Y ha añadido que el problema de los incendios no se debe a "terrorismo incendiario" ni al "ADN de los gallegos", sino a un "abandono del monte de manual, falta de ordenación forestal y un déficit crónico de prevención", que dependen de la Xunta.
La diputada socialista también ha reclamado que se cumpla el dictamen parlamentario de julio de 2018 con 123 recomendaciones sobre prevención, extinción y ordenación forestal, cuando "la inmensa mayoría no se ejecutaron". "Y la ley de lucha integral contra los incendios, que la propia Xunta calificó de prioritaria e imprescindible, sigue en un cajón siete años después", ha criticado.
- La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
- De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»