Galicia, una «zona muy barata» para la compra de aldeas pero los expertos avisan: «No todo el mundo encaja»

La comarca de Ferrolterra emerge como «plato fuerte» en la compraventa de aldeas abandonadas en Galicia, mientras Pontevedra, otro de los puntos estratégicos para este tipo de operaciones, se estanca debido a la alta demanda en esta zona, que ha elevado los precios.

Así lo destaca, en declaraciones a Europa Press, la gerente de Aldeas Abandonadas Real Estate, Elvira Fafián, quien señala que Lugo «da mucho juego», por la cantidad, calidad y precios de las propiedades en venta, lo que convierte a esta provincia en su «puente principal» en la comunidad.

Sin embargo, Fafián indica que todavía hay quien ve Lugo «muy interior» y «muy rural», y apunta al estado de la red de carreteras en esta provincia. Por este motivo, quienes más compran aquí, afirma, son extranjeros «con poco recursos».

Mientras, Pontevedra se configura en la actualidad como «un lujo» a la hora de comprar una aldea abandonada, pues el volumen es inferior y los precios más elevados, debido a la alta demanda. «No se están vendiendo», constata la gerente de Aldeas Abandonadas.

Así las cosas, si antes eran A Coruña y Vigo las principales plazas para este tipo de operaciones en Galicia, ahora la que repunta, según Fafián, es Ferrolterra, «muy desconocida» pero con propiedades «muy bonitas y asequibles», frente al mar en localidades como Valdoviño y Cariño. Lo hace, según destaca la gerente de esta inmobiliaria especializada, tras una labor de «publicidad» fuera de las fronteras gallegas.

Según el nomenclátor estadístico de Galicia del Instituto Galego de Estatística (IGE), con datos a 1 de enero de 2025, hay 1.960 entidades singulares (aldeas) con 0 habitantes en Galicia y 1.200 con un único vecino.

Cambio de tendencia

Según el CEO de Cocampo, Regino Coca, en las búsquedas de propiedades en el rural «cada vez es más habitual» encontrar a gente joven, «grupos de amigos urbanitas» que adquieren un grupo de casas o incluso una aldea entera para vivir o para el ocio.

Este portal inmobiliario especializado en el rural nació hace cuatro años y cuenta con unos 70.000 anuncios en toda España. «Nuestros clientes son las agencias inmobiliarias, que antes no cogían este tipo de propiedades, pero ahora hay demanda y cada vez más las cogen», destaca el también fundador de Cocampo.

Por zonas, muestra su «sorpresa» porque «cada vez más» detecta interés por el interior y no solo por la costa, también en la comunidad gallega.

Por un lado, hay en venta explotaciones agrarias cuyos principales compradores son empresas, asegura, y, por otro, «fincas de recreo que quieren familias, cada vez más jóvenes, y grupos de amigos». A estos últimos lo que les interesa de estas operaciones es «el disfrute sin el gran mantenimiento» que implica el rural, señala.

Todo este movimiento lo enmarca Regino Coca en «la idea de volver a vivir en el pueblo», con un «repunte grande» tras la pandemia del coronavirus.

También para Elvira Fafián, de Aldeas Abandonadas, existe «un cambio social» y el espacio que antes ocupaba gente adinerada o emigrantes retornados en el regreso a las aldeas abandonadas ahora lo reclama otro tipo de perfil, en muchas ocasiones población joven.

En este sentido, apunta a la falta de vivienda y a las subvenciones para restaurar viviendas o ruinas, por un lado, y al aumento del teletrabajo y las ganas de «volver al rural», donde la vida es menos cara y es posible aspirar a tener «una casa más grande».

También señala la gerente de esta inmobiliaria especializada en la compraventa de aldeas abandonadas a grupos, cooperativas y autónomos que ven en el rural un buen lugar para ubicar su negocio.

Noticias relacionadas

En este escenario, Galicia se sitúa como una «zona muy barata» en comparación con otras partes del Estado español, como Cataluña. Pero avisa que «no todo el mundo encaja» y que por este motivo se están dando casos de personas que compran y «cinco o seis años después» desean vender porque no se han encontrado con lo que esperaban. Por ello, avisa: «Hay que saber a lo que se viene».