Alfonso Rueda afronta la próxima semana el Debate del Estado de la Autonomía con el 85% de las resoluciones de 2025 cumplidas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afrontará la semana que viene el que será su segundo Debate sobre el Estado de la Autonomía de la XII Legislatura. Será su tercera cita de este tipo, la segunda después de haber revalidado la mayoría absoluta para el PPdeG en las elecciones autonómicas del 18 de febrero de 2024.

Este será el debate de política general del ecuador de mandato y revelará los ejes políticos en los que el presidente gallego prevé hacer pivotar la mitad de legislatura que resta. Pero también funcionará como termómetro de la capacidad de llegar a acuerdos de los populares con BNG, PSdeG y Democracia Ourensana.

En el debate celebrado en abril del año pasado, los grupos aprobaron un total de 53 resoluciones, de ellas, siete salieron adelante con el apoyo unánime de los 75 diputados: dos de Democracia Ourensana y cinco del grupo popular.

De las propuestas de resolución aprobadas quedan tareas pendientes, aunque la Xunta da por aprobadas «el 85%» de las mismas —una gran parte son impulsadas por el PPdeG y apuntan a demandas al Gobierno central—. Así, el Gobierno gallego da cumplidas medidas como pedir al Gobierno aplicar beneficios fiscales a los patrocinadores del Xacobeo 2027, reclamar mejoras en la red ferroviaria, redefinir E-Dixgal, habilitar deducciones autonómicas por los gastos educativos, impulsar nuevas rebajas fiscales o aumentar la aportación al servicio de ayuda a domicilio. Y hay otras que están en proceso como aprobar una nueva Lei de Administración Local o negociar con el Ejecutivo central un aumento de la plantilla de la Policía autonómica.

En este debate los grupos de la oposición tratarán de mostrarse como alternativa a la «propaganda del Gobierno de Alfonso Rueda» mientras el PPdeG espera que el presidente de la Xunta exponga «su hoja de ruta», centrada «en la estabilidad institucional y la gestión rigurosa» y reivindicando «la palabra cumplida» en el ecuador de la legislatura.

Así, a partir de las 10.00 horas del próximo miércoles, Rueda dará inicio a este debate con una intervención en la que, como es habitual, no tendrá límite de tiempo y en la que hará un repaso al trabajo realizado por su Ejecutivo en el último año y detallará propuestas de futuro.

Ya por la tarde, los portavoces de los grupos tendrán 45 minutos para hacer una valoración de su discurso y defender sus posiciones, a lo que seguirá la réplica de Rueda, de nuevo sin límite de tiempo, una segunda intervención de los grupos por un tiempo de 15 minutos y el cierre ya de la jornada a cargo del presidente.

Oposición

Tanto BNG como PSdeG coinciden en preparar esta cita con el foco en erigirse como alternativa al Gobierno que los populares gallegos mantienen ininterrumpidamente desde el año 2009.

En concreto, la viceportavoz del Bloque Olalla Rodil señala que encaran este debate como «una gran oportunidad» para poner al Gobierno gallego «delante del espejo» y para que la ciudadanía vea «la alternativa de Gobierno que representa el BNG» frente a la «pura propaganda» del «estilo Rueda».

Tal y como avanzó, los nacionalistas tratarán de «dejar en evidencia» que el Gobierno de Rueda «no está a la altura», además de ser un Ejecutivo «sin propuestas y sin ideas para resolver los problemas y para afrontar los grandes retos».

«Lo único que saben hacer es jugar al escapismo de sus responsabilidades y ver a quien le pueden echar la culpa», manifestó Rodil, que ha puesto en valor que los gallegos verán en el debate «la alternativa de Gobierno que representa el nacionalismo gallego».

Del mismo modo, Lara Méndez (PSdeG) explicó que los socialistas gallegos presentarán propuestas en las que expondrán «un modelo alternativo basado en el refuerzo y recuperación de los servicios públicos».

También centrarán su discurso en el desarrollo industrial de Galicia y en la «falta de prevención» en materia de incendios, así como en la situación de la sanidad pública para tratar de evitar su «desmantelamiento y privatización» y en vivienda, subrayando que la Xunta «ejecutó el año pasado menos de la mitad de los presupuestos previstos» en este ámbito.

«Este es el hilo conductor del estilo Rueda: malos gestores dedicados a tramitar papeles y sin ninguna buena idea, solo echarle la culpa a Pedro Sánchez, derivar la gestión a los ayuntamientos y la Xunta de perfil mirando para otro lado y sin atender a las necesidades reales», aseveró

Partido Popular

Mientras, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, manifestó que será el momento para que Rueda «muestre su hoja de ruta», centrada «en la estabilidad institucional que caracteriza a Galicia y elaborada desde una gestión rigurosa y con 'sentidiño'». «Lo que algunos se refieren como triunfalismo, nosotros lo llamamos palabra cumplida», reivindicó.

En este sentido, el diputado popular ya avanzó que Rueda reflejará esa «palabra cumplida» en su discurso en cuestiones como vivienda, inversión social, servicios públicos, impulso industrial e innovación y mejores políticas fiscales.

Por el contrario, espera «con expectación» la Galicia que «pintará la oposición» en el hemiciclo del Pazo do Hórreo, aunque ha reconocido que «pinten lo que pinten será una Galicia que poco o nada tendrá que ver con la Galicia que conocemos y en la que vivimos».

Auguró que tanto BNG como PSdeG mostrarán una «visión apocalíptica y catastrofista», así como «desenfocada» y «ondeando unos la pancarta del 'no a todo' y otros la que les ordenen desde Madrid».

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, volverá a incidir en su crítica a la «discriminación» de la Xunta a la provincia de Ourense.