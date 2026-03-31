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La Xunta pide a la UE rebajar las exigencias a ganaderos ante la dermatosis nodular contagiosa, pero recibe un no

La UE avanza que se celebrará una comisión internacional en mayo para tratar de flexibilizar algunos aspectos

La conselleira María José Gómez, ayer, en Bruselas, con el comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi.

La conselleira María José Gómez, ayer, en Bruselas, con el comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi. / Xunta

Carmen Villar

Carmen Villar

Santiago

La dermatosis nodular contagiosa (DNC) «preocupa» en el sector primario gallego, un mensaje que trasladó este martes la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, durante su reunión en Bruselas con el comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi. Durante el encuentro, Gómez reiteró a las autoridades de la UE la petición de que rebajen de categoría la dolencia para que se flexibilicen las exigencias a las que se ven sometidos los ganaderos cuyas reses pueden verse afectadas por la enfermedad.

Además, la conselleira defiende que sea la UE la que lidere la investigación para conseguir una vacuna marcada que se administre al ganado de forma preventiva. Según explican desde la Xunta, la titular do Medio Rural recordó que la inmunización hasta ahora existente tiene la condición de «viva» y en un animal que dé positivo no se puede diferenciar si padece la dolencia o si está vacunado. Una vacuna marcada sí permitiría distinguirlo.

Negativa a rebajar la dolencia de categoría

Respecto a rebajar de categoría la dolencia, la Xunta recibió un «no» del comisario. Medio Rural explica que encuadrar una enfermedad del ganado en el grupo A, el «más grave», implica que, si se diese algún positivo, el ganadero tendría que sacrificar todo el ganado de la explotación, al margen de que se vea afectado. Dado que la enfermedad no se transmite a las personas, alega, el mantenimiento del rigor en las medidas sanitarias es «compatible con la flexibilización de las obligaciones de los ganaderos a la hora de gestionar la dolencia», como señala la Administración en un comunicado.

Según Medio Rural, el comisario sostiene que por ahora es «imposible» rebajar la categoría de la dolencia, si bien le avanzó que en mayo se celebrará una comisión sobre sanidad animal de ámbito mundial «para intentar flexibilizar algunos de los aspectos que rigen en esta enfermedad».

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Gómez defendió en Bruselas lo «esencial» que resulta para Galicia que se modifique el estatus actual, porque existe «una clara preocupación» en el sector gallego al respecto. Al sector se dirigió para pedirle que «extreme las precauciones» y también «corresponsabilidad» a la hora de limitar las entradas a las granjas, de respetar las medidas de bioseguridad y de realizar la desinsectación, especialmente ahora que llega el calor. Además, animó a los ganaderos a «hacer el menor número posible de movimientos de animales vivos de otros territorios» para «minimizar» los riesgos.

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