Impulsan un proyecto para criar una abeja resistente al ácaro que les deforma las alas: la varroa

La Asociación Galega de Apicultura trabaja en un proyecto de fondo: avanzar en la creación de una abeja resistente a la varroa, el ácaro que, además de parasitar a las colonias, transmite virus como el de las alas deformes y el de la parálisis. En paralelo a la denuncia por el fuerte descenso de colmenas productivas, el colectivo lanza este trabajo de mejora genética.

El objetivo, explican desde la entidad, es identificar aquellos ejemplares que ya muestran una resistencia natural al parásito. Según sus estimaciones, esos individuos podrían encontrarse solo entre un 1% y un 5% de las colmenas. A partir de ahí, el reto pasa por incorporar esa resistencia a la genética de las abejas gallegas sin perder otras características esenciales para la apicultura, como la mansedumbre, el comportamiento higiénico o la capacidad de producción.

Para avanzar en esa línea, AGA considera imprescindible conocer también la carga real de virus presentes en las colonias y tomar decisiones de manejo en función de esos datos, como separar más las colmenas para reducir la deriva entre enjambres y mantener la varroa bajo control.

La asociación señala además que estas analíticas no pueden realizarse en Galicia, ya que son pruebas muy específicas. Por eso, las muestras de abejas y varroa deben enviarse al centro de referencia principal en Marchamalo (Guadalajara, España) en el ámbito agroambiental y apícola es el Centro de Investigación Apícola y Agroambiental (CIAPA), donde se realizan los análisis de virus y nosema necesarios para sostener este trabajo de selección y mejora genética.