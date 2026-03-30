La Xunta amplía a más de 1.000 las edificaciones del litoral que podrán tener un segundo uso

La Xunta ha catalogado como bienes de valor cultural en el litoral gallego más de 2.000 construcciones que será necesario proteger y conservar. Y de ellas, más de la mitad, un total de 1.041, son susceptibles de sufrir cambios de uso para destinarlos a un fin distinto a aquel para el que fueron originariamente concebidas con el objetivo de evitar su abandono.

El listado de bienes incluidos en este catálogo, aprobado este lunes por el Consello de la Xunta, ha sido ampliado respecto al presentado en octubre pasado tras el periodo de exposición pública que recogió alegaciones. Así, se incorporaron 517 edificaciones adicionales y se eliminaron 106 debido a la desaparición del inmueble o de su valor cultural.

En un principio el catálogo contemplaba 1.582 construcciones que ahora superan las 2.000. De ellas, un total de 988 están en la provincia de A Coruña, 835 en Pontevedra y 180 en Lugo, y la mayoría son de carácter arquitectónico (855), seguidos de los bienes de tipo arqueológico (584), los etnográficos (366), los industriales (186) y los artísticos (12).

Más de la mitad del ellos, en concreto 1.041 pertenecientes a las categorías arquitectónica e industrial, son susceptibles de sufrir cambios de uso para «darles una segunda vida». Son 229 más que los incluidos en un principio dentro del catálogo.

Herramienta viva

Según explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este catálogo es una «herramienta viva» por lo que se podrán incorporar en el futuro nuevos elementos.

Para su elaboración, que se crea en cumplimiento de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, se tomó como punto de partida un inventario realizado por la Xunta en 2019 en el que se recogían 459 bienes, elementos etnográficos y edificaciones de carácter público y privado (molinos, antiguas salazones, conserveras, etcétera) de los que se tenía información muy básica.

Según explica la Xunta, la inclusión de estos bienes dentro del catálogo «refuerza la seguridad jurídica de las intervenciones dirigidas a su conservación, rehabilitación y puesta en valor». Así, las intervenciones sobre estas edificaciones serán más o menos estrictas en función de la normativa de patrimonio cultural de Galicia, pero se permitirá ampliaciones en planta, con carácter complementario a una actuación de rehabilitación, en volúmenes diferenciados y siempre que resulten imprescindibles para desarrollar el uso propuesto.

Además, no se considerará un aumento de volumen si se produce una reconstrucción destinada a completar el estado previo de los bienes que están en ruinas.