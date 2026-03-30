Los gallegos se cuidan más: fuman y beben menos, practican más deporte y pierden peso

Los buenos hábitos empiezan a imponerse entre los gallegos. El consumo de alcohol y tabaco se reduce, al tiempo que aumenta la práctica de ejercicio físico y se reduce el número de personas con obesidad. Solo les queda una asignatura pendiente: comer más frutas, verduras y legumbres. Esta es la radiografía que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Módulo de Salud de la Encuesta de Condiciones de Vida.

Los gallegos pierden peso, aunque todavía no están en plena forma. Así, la obesidad baja del 16,7 por ciento en 2017 al 15,5 por ciento en 2025. Sin embargo, aumentan las personas con sobrepeso. A cuatro de cada diez les sobran algunos kilos, un porcentaje superior al 37,9 que se registraba hace ocho años.

El sedentarismo se reduce. Si en 2022 un tercio de los encuestados aseguraba que «nunca» practicaba ejercicio en su tiempo de ocio, ahora esta cifra se reduce al 25,3 por ciento.

También baja el consumo de tabaco. El 14 por ciento de los gallegos aún fuma a diario, pero está por debajo del 15,2 por ciento del año 2022. Más intenso es aún el descenso de las personas que beben alcohol a diario, pues pasa del 10,2 por ciento al 8,4.

Alimentación

En todo caso, falla aún la dieta. Según la estadística del INE, se consume menos fruta, verdura y legumbres. Así, el 24,3 por ciento de los gallegos toma fruta dos o más veces al día, pero esta cifra es inferior al 27,5 por ciento que se registraba hace tres años. Y baja casi un punto también el porcentaje de personas que comen verduras, ensaladas o legumbres varias veces al día. Si se les pregunta si las consumen al menos una vez al día también se aprecia un descenso, del 34,6 por ciento al 32,2.

El tipo de trabajo de las personas ocupadas tampoco favorece en muchas ocasiones una vida saludable. Cuatro de cada diez gallegos trabajan sentados la mayor parte de la jornada. Este tipo de empleos van en aumento (dos puntos más que en 2022).

Además, el envejecimiento de la población se traduce en un incremento de limitaciones tanto visuales, auditivas, de movilidad o cognitivas. Tres de cada diez gallegos ven con dificultad, incluso con las gafas o lentillas puestas. Y crece ligeramente el porcentaje de quienes admiten «muchas dificultades» para ver bien pasando del 3 por ciento al 3,5 por ciento en tres años.

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También aumentan los problemas auditivos. Dos de cada diez encuestados no oyen bien ni siquiera con audífonos. Y suben igualmente las personas que tienen dificultades para moverse o subir escalones: son el 25,9 por ciento, 3,5 puntos más que en 2022.