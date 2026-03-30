Galicia intensifica su presión sobre los fumadores con un 56% más de multas en un año

Cinco de cada cien gallegos mayores de 15 años, casi 130.000 personas, aseguran que están expuestos al humo del tabaco en lugares cerrados y no se refieren al ámbito doméstico, sino al entorno laboral o al recreativo, espacios de los que (en teoría, legalmente) el cigarrillo lleva años exiliado. Mientras sigue en pausa la nueva ley antitabaco promovida por el Gobierno central, que prevé ampliar incluso la restricción a zonas al aire libre, llegando a vetar su consumo en las terrazas de los bares, en Galicia arrecia el cerco a los malos humos con más expedientes sancionadores conforme a la normativa vigente desde hace ya dos décadas.

El tabaco, advierten desde la Consellería de Sanidade citando a la OMS, «es la primera causa de muerte evitable» y está en el origen de una docena de tipos de cáncer, más allá del de pulmón. De ahí que la Administración gallega, dentro de sus competencias, trabaje en reducir los riesgos que implica la sustancia para la salud, no solo de quienes fuman, sino también de los fumadores pasivos, sobre los que el tabaco provoca igualmente «efectos nocivos».

Menos inspecciones, pero más multas

En ese cometido, durante el pasado año se realizaron 457 inspecciones, la cifra más baja del lustro. Sin embargo, su resultado fue más severo, ya que desembocaron en un dato récord de expedientes sancionadores: 309. De media se abren seis por semana y además casi uno de cada cinco se debe a infracciones graves, como por ejemplo fumar allí donde no está permitido. Aunque el Sergas suele sancionar en la práctica estas conductas con multas de entre 30 y 120 euros, la normativa prevé multas que pueden oscilar entre los 601 y los 10.000 euros.

La mayor presión fiscalizadora la realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuya labor encomia la Administración autonómica: remiten dos de cada tres denuncias que provocan la apertura de trámites. El final más frecuente de estos dosieres es la multa para el infractor, en 283 ocasiones frente a las 182 de un año antes. Solo en el 8 por ciento de los casos, teniendo en cuenta el balance de 2025, el expediente se cierra sin repercusiones para el bolsillo.

Pero también hay denuncias de oficio de la Administración, que son origen de una tercera parte de los expedientes y que se sumarían a las trece inspecciones motivadas por reclamaciones de los propios ciudadanos. ¿Y de qué se quejan los gallegos? Básicamente, en casi todas las ocasiones, de que se permita fumar en lugares donde está prohibido y por la venta de tabaco en donde no está autorizado.

Sanciones, el destino de la mayoría de expedientes

En concreto, de las 457 inspecciones realizadas el pasado año, 309 (es decir, dos de cada tres) dieron lugar a la apertura de expedientes sancionadores, de los que la inmensa mayoría, 231, fueron tipificados como leves. Otros 52 (17%) obedecieron a infracciones graves. Finalmente, 26 no desembocaron en sanción.

Los números reflejan una actividad mucho más intensa que en 2024: se tramitaron un 54% más de expedientes, la cifra más elevada del último lustro, y los comportamientos tipificados como graves, 52, también sobresalen en la serie de los últimos años.

Pero hay salida: desde el Sergas recuerdan que se puede solicitar ayuda para dejar de fumar en la consulta de medicina de familia.

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