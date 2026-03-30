Aumentan las dificultades de los gallegos para costear gastos médicos: para 92.000 hogares ya es una carga pesada

España cuenta con un sistema sanitario público y gratuito, pero las listas de espera o la falta de profesionales se convierten, en ocasiones, en barreras que dificultan la accesibilidad a la asistencia médica. En estos casos, se recurre a la sanidad privada, bien a través de un seguro de salud o pagando puntualmente las consultas. Pero esto conlleva unos gastos que para algunos hogares suponen «una carga pesada». Según el módulo de salud de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 8,3 por ciento de las familias gallegas (un total de 92.000) afronta con dificultades los costes de esta asistencia médica, un porcentaje que además cada vez es mayor.

En 2022 los hogares que percibían como una «carga pesada» estos gastos médicos eran el 7 por ciento (75.300), pero ahora esta cifra se ha disparado un 22 por ciento, un crecimiento que se produce en un contexto de incremento de listas de espera y de protestas en el ámbito sanitario por la falta de profesionales y la sobrecarga laboral de las plantillas.

En estos gastos de asistencia médica se incluye el pago de consultas a todo tipo de médicos, salvo a los dentistas. El INE desglosa en otro apartado la carga económica que supone para las familias gallegas la asistencia dental. Casi dos de cada diez hogares admiten lo mucho que les cuesta hacer frente a estos gastos, un porcentaje que, en todo caso, se mantiene estable en los últimos años.

Y a la asistencia médica hay que sumar el gasto en medicamentos. Casi el 7 por ciento de los hogares de la comunidad autónoma reconoce que abonar los fármacos y tratamientos les supone «una carga pesada». Son, en todo caso, menos que hace tres años (7,4 por ciento).

Frecuentación

Los pacientes recurren cada vez más a consultas privadas y una de las razones es la saturación de la Atención Primaria, puerta de entrada al sistema público. El envejecimiento poblacional está incrementando las consultas en los centros de salud, justo en un momento en el que faltan médicos de familia. El 84 por ciento de los gallegos acudieron el pasado año al ambulatorio. Fueron 143.200 personas más que en 2022.

Pero además, ligado precisamente a una población que suma años, aumentan aquellos pacientes que son hiperfrecuentadores. En 2025 el 11,1 por ciento de los gallegos (266.000 personas) visitó al médico de familia diez veces o más. La cifra de los pacientes que acuden con más asiduidad a la consulta del facultativo de Primaria creció un 8,3 por ciento respecto a 2022.

En todo caso, aumentan aún más los pacientes que visitan a un especialista. Según los datos del INE, casi seis de cada diez gallegos acudieron en 2025 a una consulta de un hospital, bien público o privado: fueron un 9,4 por ciento más que hace tres años. De la misma manera, suben las visitas al odontólogo (el 59 por ciento de la población de más de 16 años fue al dentista, frente al 54 por ciento de 2022).

Dependencia

Los servicios sociales y sanitarios afrontan un reto importante: el aumento de la dependencia. Los gallegos que tienen dificultades para realizar actividades básicas diarias como ducharse, bañarse o vestirse se están disparando. Casi nueve de cada cien personas de más de 16 años sufre este tipo de limitaciones en su rutina cotidiana: son 213.566 gallegos, un 27 por ciento más que hace tres años.

El envejecimiento poblacional está detrás de esta mayor dependencia. Según el nuevo módulo de salud de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, el 6,9 por ciento de los gallegos tiene «alguna dificultad» para actividades básicas diarias y el 2 por ciento tiene «mucha dificultad». Además, hay 28.800 gallegos que directamente aseguran que no pueden asearse solos. En este caso, sí hubo una evolución positiva, pues son un 13 por ciento menos que en 2022.