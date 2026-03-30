DeServicio, la plataforma que enfrenta la desaparición de oficios en Galicia: «Es muy difícil dar con un profesional porque están todos desbordados»

A aquel que le surja una avería o tenga que hacer una reforma le cae un jarro de agua fría en al mentalizarse de que sí, que es una realidad, y que hay que llamar a un profesional para que lo arregle. Ya no solo por el desembolso económico, sino porque quizás desde esa primera llamada solicitando auxilio hasta el día que aparezca el operario por la puerta probablemente habrán pasado meses y varias llamadas a otros del sector, hasta para la más insignificante de las 'chapuzas'.

Esta es una historia que se repite en todos los gremios: electricidad, albañilería, fontanería, carpintería, y un extenso etcétera. Hay una gran demanda de profesionales y una escasa oferta, lo que lleva, por un lado, a que las propias empresas subcontraten a otros trabajadores —que, quizás, no están cualificados—; y por otro, a que un particular no tenga ni a quién contratar ante el requerimiento de ese servicio, retrasando el proceso, con el perjuicio de tiempo y económico que implica.

Detrás de la falta de trabajadores de oficios técnicos en el país se encuentran varios motivos, empezando por el envejecimiento progresivo del sector en el que se enmarcan los oficios y el minúsculo relevo generacional; a esto hay que sumar la sobrecualificación de la mano de obra más joven. También, la despoblación en lugares como el rural de Galicia. De hecho, el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura del primer trimestre de 2026, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, señala que los oficios, relacionados con la construcción, con mayor dificultad para cubrir empleo son: carpinteros de aluminio, metálico y PVC; montadores de carpintería metálica; instaladores electricistas; y operadores de grúa. Oficios clásicos, como albañiles o encofradores, no aparecen en la lista, pero ello no es sinónimo de que abunden.

En este contexto, un grupo de amigos y profesionales de Ordes (A Coruña) lanzó en octubre de 2025 la plataforma digital DeServicio, que conecta a particulares y empresas con profesionales de oficios. «La iniciativa nace con la intención de digitalizar un sector tradicionalmente fragmentado, permitiendo que los clientes puedan solicitar trabajos de forma rápida desde la plataforma mientras los profesionales reciben oportunidades laborales ajustadas a su especialidad y zona geográfica», explica a este diario Ángel Candal, uno de sus creadores. Operan en toda Galicia, con epicentro en la provincia de A Coruña, aunque también han ido ganando clientes en Ourense.

No es la primera plataforma online de esta índole, pero sí buscan que sea la más «rentable». «Cuando estábamos planeándolo hablamos con varios autónomos que ofertaban su servicio a través de estas páginas, pero decían que no les salía rentable porque la plataforma les cobraba muchísimo de comisión», indica. Intentan que su directorio de profesionales se diferencie del resto en eso, ya que en DeServicio no cobran su parte hasta que ese profesional realice un trabajo: «Lo hacemos pensando en los trabajadores porque nosotros lo somos».

Durante años, el sector de la construcción estaba «más equilibrado», especialmente entre los albañiles, pero en la actualidad está más denostado, lo que conduce a una digitalización urgente del gremio, bastante tardía en comparación con otros, como el comercio. «Siempre hubo bastante mano de obra al igual que necesidad de ella, entonces había un equilibrio que no requería tanta presencia en Internet para ofertarse, y ahora sí que se necesita», relata Candal. Una forma de sobrevivir.

Entre los trabajos más demandados por los particulares destacan «fontanería, albañilería, que son los que más falta hacen, y reformas en general, con mucha diferencia». En cambio, los que menos se encuadran en «áreas totalmente inactivas de momento, como la instalación de toldos, técnicos de piscinas o exterminación de plagas», que por la temporada estival no están siendo demandados.

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¿Cómo funciona?

Los usuarios interesados pueden publicar una solicitud describiendo el trabajo que necesitan realizar. A partir de ahí, profesionales también registrados en la plataforma pueden verlo y aceptar el trabajo o enviar un presupuesto, generando un proceso más ágil y transparente para ambas partes, según detallan desde DeServicio. «No deja de ser una bolsa de trabajo», añade. «Automatiza esta situación, en la que es muy difícil dar con un profesional porque están desbordados ante la falta de oferta».