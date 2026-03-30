BNG y PSdeG llegan al debate del Estado de la Autonomía con propuestas y críticas al relato «triunfalista» de Rueda

La oposición gallega afila su estrategia para el debate sobre el Estado de la Autonomía que acogerá el Parlamento la próxima semana. Mientras el BNG ultima un paquete de iniciativas que considera «necesarias» y confía en que el PP las apoye, el PSdeG advierte de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no puede instalarse en un discurso «triunfalista» porque, a su juicio, la situación real de Galicia desmiente ese relato.

La viceportavoz parlamentaria socialista, Elena Espinosa, sostuvo este lunes que Rueda acudirá al pleno con un mensaje «ya conocido», pero cada vez más alejado de lo que ocurre fuera de la Cámara. Según denunció, la comunidad arrastra problemas enquistados en sanidad, vivienda, servicios sociales, incendios y respuesta económica, frente a una Xunta que, dijo, acumula anuncios sin ejecución.

En sanidad, el PSdeG puso el foco en las listas de espera del Sergas, con 378.749 personas pendientes, entre consultas, pruebas e intervenciones. Espinosa denunció que los plazos siguen creciendo y que la Administración gallega opta por «dejar pasar el tiempo» antes de derivar pacientes a la sanidad privada. También censuró la falta de avances en vivienda, con más de 30.700 familias inscritas en el registro de demandantes, y en servicios sociales, donde recordó que, un año después del compromiso de construir 24 residencias, «no hay novedades».

Plan gallego ante la crisis económica, «tarde»

Los socialistas también cargaron contra la política de prevención de incendios tras el verano pasado, marcado por grandes fuegos, y criticaron que el plan gallego ante la crisis económica llegue «tarde y corto» frente a la actuación del Gobierno central y de otras comunidades. Pese a ello, el PSdeG avanzó que presentará propuestas para reforzar la sanidad pública, movilizar vivienda y mejorar los servicios sociales, aunque teme que el PP vuelva a hacer «oídos sordos».

En paralelo, la diputada del BNG Ariadna Fernández confirmó que el Bloque trabaja en medidas que ve «necesarias» para un país con «muchas deficiencias» y expresó su deseo de que los populares las respalden, aunque admitió que «lo habitual no es eso». Así, nacionalistas y socialistas llegarán al debate con la presión puesta sobre Rueda: unos, reclamando apoyos para sus iniciativas; otros, advirtiendo de que no basta con reivindicar gestión cuando persisten los problemas de fondo.