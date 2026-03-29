Un millar de personas protestan en Santiago contra la transfobia y exigen más derechos para el colectivo trans

Unas 1.000 personas se han movilizado este domingo en Santiago para protestar contra las agresiones y políticas tránsfobas y reclamar más derechos para el colectivo, con especial atención a las personas no binarias, migrantes y menores de 12 años, excluidas de la Ley Trans vigente desde 2023.

La protesta, convocada por la sección juvenil de Arelas, partió a las 12.00 horas bajo el lema 'A vosa transfobia, a nosa resposta' y culminó en la Praza do Obradoiro, donde se leyó un manifiesto respaldado por más de 120 entidades.

“Los derechos trans son derechos humanos. Nuestra existencia no es un debate”, reivindicó el texto, leído por varias participantes junto a una intérprete de lengua de signos.

Desde la organización celebraron una asistencia “superior a las expectativas”, que sitúan en torno al millar de personas, en una movilización que se adelantó al Día de la Visibilidad Trans, que se conmemora el 31 de marzo.

Durante la marcha, se escucharon consignas como “O trans é real” o “As persoas non binarias existen e resisten”, además de críticas al presidente de la Xunta. A la convocatoria acudieron también representantes del BNG, PSdeG y Movemento Sumar Galicia.

La representante de Arelas, Alicia Arruti, advirtió de que “hay motivos de sobra para salir a las calles”, en referencia a recientes agresiones como la sufrida por una mujer trans en La Bañeza o un ataque homófobo en Pontevedra, así como a lo que calificó de “retroceso” en Portugal en materia de derechos trans.

Reivindicaciones

Las entidades participantes denunciaron que las administraciones no están dando respuesta suficiente a las demandas del colectivo y reclamaron protección legal efectiva, así como acceso digno a la sanidad, la educación y el empleo.

Entre sus peticiones figuran la formación obligatoria en identidad de género para personal docente y sanitario, programas de refugio para personas perseguidas y la adaptación del protocolo educativo gallego a la actual Ley Trans.

Asimismo, incidieron en que la normativa estatal deja fuera a varios grupos. En particular, denunciaron las dificultades de las personas trans migrantes para cambiar su documentación, la “laguna legal” que afecta a menores de 12 años y los obstáculos que enfrentan las personas no binarias.

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El manifiesto concluyó reclamando su inclusión en la ley como “un paso necesario para el reconocimiento de su existencia”.