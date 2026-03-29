Extinguido el incendio de Ourol (Lugo), que calcinó 32,83 hectáreas
Para su extinción, se movilizaron un técnico, 14 agentes, 15 brigadas, 13 motobombas y una pala
Europa Press
La Xunta ha dado por informado que el incendio forestal del municipio lucense de Ourol, parroquia de Sisto, quedó extinguido a las 11.05 horas de este domingo, tras calcinar 32,83 hectáreas.
Tal y como ha señalado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el fuego se inició a las 23.07 horas del pasado viernes, 27 de marzo, y finalmente afectó a una superficie de 32,83 hectáreas, todas ellas rasas. Para su extinción, se movilizaron un técnico, 14 agentes, 15 brigadas, 13 motobombas y una pala.
En este contexto, Medio Rural ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.
Además, ha apuntado que existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.
- Profunda consternación en Vilagarcía por la muerte de Avelino Barreiro
- Rodman Polyships inicia el contrato para la Guardia Civil: así serán las dos patrulleras
- La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
- Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas
- Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
- La Xunta de Galicia planea construir una torre de 15 plantas al lado del Camiño Real de Santiago en Ourense
- Muere un surfista de 64 años en una playa de Oia
- La Xunta ofrece realojo o compensación por las 13 expropiaciones para el futuro barrio de 2.000 viviendas en San Mauro, en Pontevedra