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Extinguido el incendio de Ourol (Lugo), que calcinó 32,83 hectáreas

Para su extinción, se movilizaron un técnico, 14 agentes, 15 brigadas, 13 motobombas y una pala

Un bombero combate el incendio en la parroquia lucense de O Sisto.

Un bombero combate el incendio en la parroquia lucense de O Sisto. / Carlos Castro (Europa Press)

Europa Press

La Xunta ha dado por informado que el incendio forestal del municipio lucense de Ourol, parroquia de Sisto, quedó extinguido a las 11.05 horas de este domingo, tras calcinar 32,83 hectáreas.

Tal y como ha señalado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el fuego se inició a las 23.07 horas del pasado viernes, 27 de marzo, y finalmente afectó a una superficie de 32,83 hectáreas, todas ellas rasas. Para su extinción, se movilizaron un técnico, 14 agentes, 15 brigadas, 13 motobombas y una pala.

En este contexto, Medio Rural ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

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Además, ha apuntado que existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.

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