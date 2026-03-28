Controlado el incendio forestal de Ourol, en Lugo, que afecta a 30 hectáreas
Para su extinción se han movilizado, por ahora, un técnico, 11 agentes, 10 brigadas, 10 motobombas y una pala
Europa Press
La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio forestal del ayuntamiento de Ourol, parroquia de O Sisto, está controlado.
Según ha detallado, el fuego, que comenzó a las 23.07 horas de la jornada del viernes, quedó controlado este sábado a las 14.18 horas. Así, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 30 hectáreas.
De esta forma, para hacer frente a las llamas se movilizaron, por el momento, un técnico, 11 agentes, 10 brigadas, 10 motobombas y una pala.
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