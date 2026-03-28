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Activo un incendio forestal en Ourol (Lugo), que calcina cerca de 20 hectáreas

Para su extinción se han movilizado, por lo de ahora, un técnico, ocho agentes, 10 brigadas, 10 motobombas y una pala.

Bomberos.

Bomberos. / FDV

Europa Press

Un incendio forestal permanece activo en el municipio lucense de Ourol, en la parroquia de Susto, desde las 23.07 horas del viernes. Por el momento, calcina en torno a 20 hectáreas, según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural.

Para su extinción se han movilizado, por lo de ahora, un técnico, ocho agentes, 10 brigadas, 10 motobombas y una pala.

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El departamento autonómico recuerda que el teléfono gratuito 085 está a disposición de la ciudadanía en caso de detectar algún incendio forestal. Además, dispone de otro teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictuosa incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.

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