La primavera arranca con el polen de pinos en valores altos y con el despertar de los robles

La primavera ha arrancado en Galicia y los alérgicos están pendientes de las concentraciones de polen en el aire. La Xunta también lo está y vigila, en colaboración con la Universidade de Vigo, la evolución del polen en las especies más representativas y lo «esperado» para la semana que concluye el 1 de abril es que la concentración de polen «se mantenga en valores similares a los de esta semana».

En el boletín de predicción adelanta que lo previsible es que esta semana Galicia siga bajo la influencia de las altas presiones, «con una ligera bajada de las temperaturas y con mínima probabilidad de precipitaciones». En ese contexto, advierte que entre las especies de floración primaveral, en particular los pinos, la concentración polínica está en aumento y alcanzará valores «altos» en la «mayor parte» de la comunidad.

En lo que respecta a chopos y sauces, los niveles serán «puntualmente moderados» en toda la geografía gallega.

Además, arranca ahora la estación polínica de los robles, que marcará valores «moderados» en la franja sur de la comunidad, con la excepción de Ourense, donde serán elevados.

Otro árbol que se suma a la fiesta primaveral son los plátanos, que, según el informe, comenzarán a liberar su polen de forma «explosiva», alcanzando los valores más altos en Vigo y Ourense y más moderados en Lugo y Santiago de Compostela. En el entorno de esta última serán los abedules los que destaquen.

Incidencia de la gripe

Que la primavera haya llegado no significa que la gripe haya desaparecido del ambiente. De hecho, aunque los ingresos en la última semana han descendido a mínimos, todavía han precisado hospitalización en algún centro gallego siete personas con gripe confirmada. Son un 30% menos que los diez de la semana previa, según el boletín de la Dirección Xeral de Saúde Pública con datos hasta el día 22 de este mes.

Con todo, si para la estadística se toma como referencia el inicio de temporada, el número de ingresos diagnosticados con gripe asciende a 4.206, un dato de récord, y casi todos ellos están afectados por virus del tipo A.

La Xunta señala que la intensidad de actividad gripal se mantiene en mínimos, pero que seguirá vigilante ante la evolución de esta enfermedad, así como del covid y del virus respiratorio sincitial con el objetivo de detectar «cambios relevantes».