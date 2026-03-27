El plan más buscado para esta Semana Santa: Así es cómo puedes reservar una visita a los Parques Nacionales y Naturales de Galicia

La Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina y muchas personas siguen buscando planes para disfrutar de sus vacaciones en Galicia.

Una de las opciones más populares para estas fechas —y más con el buen tiempo que se prevé para esos días— es visitar alguno de los espacios naturales más impresionantes de Galicia. Ya sea alguno de los archipiélagos que forman el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Illas Atlánticas o alguno de los seis Parques Naturales con los que contamos en la comunidad, en muchas ocasiones tendrás que seguir una serie de pasos para poder acceder a ellos durante las épocas de vacaciones.

Para asegurarte de que no te quedas sin pasar por alguno de estos destinos durante la Semana Santa, a continuación desgranamos la forma de conseguir tu reserva.

Cómo visitar el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Illas Atlánticas

Dentro de este parque nacional y salvo casos excepcionales, las islas en las que debemos solicitar un permiso con antelación y que no se puede conseguir a través de las navieras que gestionan el transporte son las Cíes y Ons.

Para esta Semana Santa, todavía podrás realizar tu reserva para cualquiera de estos archipiélagos pinchando en este enlace. Sin embargo, es importante recalcar que, si planificas tu visita para el verano, entre el 26 de junio y el 15 de septiembre las reservas deben hacerse con 90 días de antelación.

Otro recordatorio importante es que no siempre está autorizado el transporte regular, por lo que es importante comprobar el calendario que se muestra en la web de reserva. Además, una vez conseguida la plaza, podrás anularla con 15 días de antelación para que quede tu hueco libre para otros visitantes.

Una vez en la web de reserva, el procedimiento es muy sencillo:

Selecciona la fecha de tu visita y el número de visitantes (hasta un máximo de 10 personas por solicitud).

Completa la solicitud con tus datos personales y de contacto (importante no confundirse a la hora de escribir el correo electrónico para que nos llegue nuestra reserva).

Rellena la información con los datos del resto de visitantes.

Comprueba que recibes la confirmación de tu visita en tu correo.

Página de selección para reservar tu visita a uno de los archipiélagos de Cíes u Ons. / autorizacionillasatlanticas.xunta.gal

A la hora de hacer tu reserva, es muy importante que tengas en cuenta esta serie de recomendaciones que el Parque Nacional ofrece a sus visitantes:

Es un Espacio Natural Protegido, infórmate de la normativa y colabora en la conservación.

No hay papeleras. Lleva una bolsa para traer de vuelta tu basura.

Pregunta en los puntos de información de las Islas.

Lleva agua, protección solar y ropa de abrigo.

Llévate solo fotos o vivencias. Deja las conchas, flores, arena, etc. en su lugar.

Camina solo por los senderos señalizados.

Gaviotas y pescados no necesitan de tu comida. No los alimentes.

La fauna de la costa está protegida. No la cojas ni la molestes.

Ten en cuenta también que existe un límite de visitantes diarios. Recuerde la necesidad de sacar la autorización de la Xunta de Galicia para visita de Cíes y Ons en Temporada alta en la web: https://autorizacionillasatlanticas.xunta.gal. Para saber como obtenerlo, descargue este sencillo manual.

Recuerda que no siempre hay servicio sanitario en las islas y que el tiempo de desplazamiento a un centro sanitario puede ser importante.

Otras cosas opcionales que llevar a la isla: Gafas de buceo y neopreno, gafas de sol, prismáticos y ropa y calzado deportivo para caminar.

En el caso de los archipiélagos de Sálvora y Cortegada, no tendrás que obtener una autorización como visitante por este medio. La visita a estas islas puedes gestionarla a través de las navieras que gestionan el transporte público marítimo del lugar.

Otra opción es que vayas con una embarcación privada, en cuyo caso podrás hacer la visita cualquier día del año, pero es preciso contar con los permisos de navegación y fondeo expedidos por el Parque Nacional. El formulario para solicitar el permiso de navegación se puede descargar en esta página web en el apartado de autorizaciones, donde también aparece indicada la documentación que debes adjuntar.

Cómo visitar los Parques y Monumentos Naturales de Galicia

Además de este Parque Nacional, Galicia cuenta con seis Parques Naturales: Fragas do Eume, Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán, en la provincia de A Coruña; O Invernadeiro, Serra da Enciña da Lastra y Baixa Limia-Serra do Xurés en la provincia de Ourense; y Monte Aloia, en Pontevedra. A estos debemos sumarle diversos Monumentos Naturales.

Por norma general y excepto una prohibición expresa de las autoridades o que acudas con intención de acampar, podrás visitar estos lugares sin necesidad de reserva. Con todo, entre estos sitios sí que hay uno que, por la delicadeza de su ecosistema y la gran cantidad de turistas que atrae, sí necesita reserva en periodos como la Semana Santa o el verano.

Playa de As Catedrais / FdV

La Playa de As Catedrais puede visitarse sin necesidad de autorización durante la mayor parte del año. Sin embargo, para la próxima semana y durante los meses de verano sí tendrás que obtener un permiso. Entrando en esta web de reserva, podrás comprobar que el procedimiento es muy similar al del Parque Nacional con dos diferencias: podrás incluir hasta 25 personas por solicitud y que entre julio y octubre tendrás que hacer tu solicitud con 30 días de antelación.