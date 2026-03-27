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El Parlamento gallego debatirá el estado de la Autonomía tras Semana Santa, en el ecuador de la legislatura

El portavoz del PPdeG indica que el Gobierno gallego hará balance de su gestión, poniendo el foco en vivienda, gasto social y sectores industriales estratégicos

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos.

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos. / Xoán Álvarez

R. V.

Vigo

El Parlamento de Galicia acogerá a la vuelta de Semana Santa el debate sobre el estado de la Autonomía, la principal cita anual de política general en la Cámara gallega. La fecha concreta deberá ser fijada por la Mesa del Parlamento, aunque todo apunta a que se celebrará entre el 6 y el 10 de abril, previsiblemente los días 8 y 10, siguiendo el esquema habitual de miércoles y jueves.

La Xunta registró ya en el Pazo do Hórreo la solicitud para convocar esta sesión, que llegará un año después del último debate de esta naturaleza, celebrado en abril de 2025. Además, coincidirá con el ecuador de la legislatura, cuando se cumplen dos años de la investidura de Alfonso Rueda.

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, sostuvo que el debate permitirá al Ejecutivo gallego hacer balance de su gestión en el último año y exponer los objetivos que marcarán la acción del Gobierno autonómico a corto y medio plazo. Según explicó, el presidente gallego aprovechará esta cita para reivindicar «los hitos de la Galicia que funciona», con especial atención a políticas como la vivienda, el gasto social y el respaldo a sectores industriales estratégicos.

Pazos avanzó también que el grupo popular presentará propuestas para «consolidar aún más» la estabilidad de Galicia y reforzar la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de aquellos que han visto agravada su situación por el contexto internacional y por decisiones del Gobierno central.

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En clave partidista, el dirigente popular cargó con dureza contra la oposición. Afirmó que el BNG volverá a exhibir una política del «no por el no», basada, a su juicio, en el eslogan y la pancarta, y sostuvo que el PSdeG atraviesa una pérdida de relevancia al actuar como «altavoz de Pedro Sánchez» en Galicia. Frente a ello, contrapuso la «normalidad democrática» y la estabilidad institucional gallega a una España instalada, según dijo, en la «política de bloques y caos».

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