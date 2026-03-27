Los ganaderos gallegos se despliegan para frenar la bajada del precio de la leche

Ganaderos han interceptado un camión esta mañana de viernes en Teixeiro, en el municipio coruñés de Curtis, y han tirado unos 15.000 litros de leche de la cisterna procedente de Portugal.

Según informa Unións Agrarias, esta leche tenía destino la planta de Inleit en Teixeiro. Esta acción forma parte de la campaña de actuaciones que la organización agraria lleva a cabo en los últimos días para denunciar la entrada de leche de Portugal y Francia en Galicia con la que se busca una bajada de precios.

«La Xunta dice que no encuentra indicios de una entrada masiva de leche foránea que está distorsionando el mercado. A nosotros nos llega con ponernos a las puertas de las plantas para comprobar la constante entrada de las cisternas», afirma Unións Agrarias. «Si las administraciones no actúan, nos tendrán enfrente», avisa.

«No vamos a permitir que las industrias continúen imponiendo precios y poniendo contra las cuerdas a las granjas, ignorando la Ley de Cadena y forzando rebajas inasumibles e inaceptables mientras engrosan su cuenta de beneficios a costa de importar leche a precio de saldo», advierte.

El pasado sábado, miembros de Unións Agrarias ya entraron en un centro de Cash Galicia en el polígono de A Sionlla, en Santiago, para tirar cartones de leche foránea en un contexto de negociación de nuevos contratos en el que la industria realiza propuestas a la baja.

En Lugo, por su parte, decenas de ganaderos se concentraron este mediodía a las puertas de una de las fábricas que Leite Río —Grupo Lence— tiene en el polígono industrial de O Ceao, para protestar por la rebaja que pretenden aplicar las industrias en el precio de la leche en origen en la renovación de los contratos lácteos, que vencen mayoritariamente a finales de este mes.

Convocados por Agromuralla, al igual que lo hicieron también esta semana ante la planta de Lactalis —en Nadela, Lugo—, los productores se concentraron en la puerta principal de la fábrica tras una pancarta en la que podía leerse el mensaje: «Por un precio justo para la leche que cubra los costes de producción».

La presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez, explicaba este viernes en declaraciones a EFE que la industria mantiene una «postura inamovible, impositiva y coercitiva» con respecto a los ganaderos que le suministran la leche.

«Por la información que tenemos, hay un elevado porcentaje de contratos que no se está firmando, precisamente porque los precios que nos están planteando son totalmente inaceptables», remarcó.

La bajada del precio de la leche propuesta por las industrias en los nuevos contratos, «de hasta 9 céntimos en litro, sumada al incremento de los costes de producción de las explotaciones supone una diferencia de hasta 15 céntimos en litro con respecto a los márgenes actuales de las granjas», calcula esta asociación, lo que hace que esos contratos sean «ilegales a todos los efectos».

Por ello, también exige la intervención tanto de la Xunta de Galicia como del Ministerio de Agricultura. «De la Administración lo que pedimos es que intervenga con todos los mecanismos de los que dispone a su alcance», dijo Noelia Rodríguez.

«Hay que reforzar las inspecciones para comprobar que no está viniendo leche de fuera a un precio inferior a los precios de producción que hay aquí y comprobar también que el producto que viene en las cisternas sea el que realmente se dice que viene», precisó.

Además, Agromuralla exige que se hagan públicos los precios de compra-venta entre industria y distribución, igual que sucede con los contratos con los ganaderos, «para poder conocer los márgenes con los que trabajan los distintos agentes de la cadena, de manera que haya transparencia desde la granja al consumidor final».