Las empresas de fuera de Galicia ganan cuota en el mercado de las viviendas turísticas en la comunidad

Con cifras de visitantes, volumen de negocio y pernoctaciones que baten su récord cada año en la comunidad, el turismo en Galicia es una actividad generosa en rentas económicas a quien pueda ofrecer un producto de interés para la demanda. Y uno de ellos es el alojamiento, concretamente el de las viviendas de uso turístico, una modalidad que no para de crecer y cuyas plazas (153.346) ya representan el 50% de toda la oferta de hospedaje.

Este comportamiento ha llevado a que numerosas empresas foráneas pongan sus ojos en Galicia para obtener beneficios con los alquileres turísticos, que son más elevados que los tradicionales. Así, de los 3.393 pisos actualmente gestionados por empresas, un total de 1.284, que representan el 38%, pertenecen a sociedades que operan desde fuera de la comunidad gallega.

La gran mayoría de estos pisos destinados al turismo —que este mes de marzo suman ya 28.383, convirtiéndose en la cifra más alta desde que se regularizó la actividad— los gestionan particulares. Las viviendas que alquila este colectivo suman 24.990. Son el 88% de toda la oferta, manteniendo la misma proporción desde que arrancó esta modalidad de hospedaje. Así ha sido siempre.

Pero los pisos comercializados por las empresas han experimentado una dinámica distinta, evolucionando hacia una mayor presencia de firmas propietarias con sede social fuera de la comunidad gallega, según los datos recogidos por la Axencia Turismo de Galicia.

En marzo del año 2021 había, por ejemplo, 12.124 viviendas turísticas en Galicia y 1.348 eran propiedad de empresas, de las que 329 se alquilaban desde firmas ubicadas en otras comunidades autónomas. Representaban el 24,4%.

En el mismo mes de 2023 esta proporción subió al 32,6%: 651 pisos de 1.996. Pero en este marzo, el porcentaje ha subido cinco puntos con respecto a hace tres años, para situarse en el 38%, con casi 1.400 viviendas gestionadas por empresas de fuera de la comunidad.

Las gallegas siguen siendo, en todo caso, mayoría, situándose al frente las ubicadas en A Coruña, con 693 pisos alquilados por empresas, seguida de Pontevedra, con 671, Lugo (248) y Ourense (150).

En cuanto a las provincias del resto de España que más intereses tienen en las viviendas de uso turístico gallegas, destaca Madrid con 248, seguida de Cáceres con 126, Salamanca (116), Zaragoza (111), Burgos (65), Girona (54), Cádiz (53) o Barcelona (50).

Las estadísticas de la Xunta sirven también para detectar cuántos grandes tenedores operan en Galicia. Con más de 4 viviendas en alquiler hay 370 titulares, 220 de ellos particulares y el resto, 150, empresas. En todos ellos suman 3.180 inmuebles. En 2021 eran 1.380 y en 2023, 1.910.

Con más de 10 pisos gestionados, este mes de marzo hay 75 propietarios, de los que 52 son empresas. El resto, 23, son particulares, según figura en el registro de la Axencia Turismo de Galicia.

En el polo opuesto, aparecen casi 18.000 titulares como propietarios de un único inmueble. De ellos, 808 figuran como empresas.

En cuanto a las provincias, la que concentra un mayor número de viviendas de uso turístico es la de Pontevedra, con el 47,3% de las viviendas y de las plazas totales. Es también la única provincia en la que todos los concellos tienen al menos un piso con esta modalidad de hospedaje.

Algo más del 34% corresponden a A Coruña, el 14,5% a la de Lugo y solo el 4%, a la de Ourense.

En términos de áreas turísticas, se encuentra una mayor concentración en la zona de la ría de Arousa y O Salnés, en la que se localizan el 24% de las viviendas.

Esto se debe fundamentalmente al papel que juega el concello de Sanxenxo, que es el municipio con más plazas ofertadas, algo más de 17.000 (el 11,2% del total). En segundo lugar figura Vigo, con 10.452 (el 6,8%).