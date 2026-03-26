Tres de cada cuatro cánceres de cuello uterino diagnosticados gracias al programa de cribado gallego están en fase inicial

El mes pasado el Sergas publicó en el Portal de Transparencia el proyecto de orden para crear el Consejo Técnico Asesor de los Programas de Detección Precoz del Cáncer, un órgano de carácter colegiado cuya misión será «elevar los estándares de equidad» y «eficiencia» de los programas de cribado existentes en Galicia, que se consideran una «herramienta esencial para mejorar la salud pública» por permitir diagnosticar el cáncer «en estadios iniciales».

El de cáncer de cuello uterino, uno de los últimos en incorporarse a la oferta en Galicia, en 2021, evidencia esa ventaja. Este jueves, en el marco del Día Mundial de la prevención del cáncer de cuello de útero que se conmemora en la jornada, el Sergas informó de que desde entonces hasta finales del pasado año, los test precoces han permitido detectar un total de 105 cánceres, de los que tres de cada cuatro se encontraban en fase inicial. Sanidade resalta, al respecto, que así se «mejoran las posibilidades de tratamiento y supervivencia de las pacientes».

Genotipos de alto riesgo del virus del papiloma humano

El cribado, que arrancó en el área de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos y que ahora ya está implantado en toda la comunidad con una aceptación del 62 por ciento entre sus destinatarias, ha permitido detectar 28 tumores en el área sanitaria de Vigo, la que registra más casos. Según la Xunta, participaron 248.872 mujeres y un 6,9 % resultaron positivas a algún genotipo de alto riesgo del virus del papiloma humano.

Hasta ahora se invitó a participar en el programa a mujeres de entre 35 y 65 años y este año está previsto que se incorporen las que tienen entre 25 y 35.

El novedoso de cáncer de cuello de útero se suma a otros cribados consagrados, como el de mama o el de cáncer colorrectal. Además, otros están en fase de prueba, como ocurre con el cribado de cáncer de próstata.

Este jueves representantes de la Consellería de Sanidade participaron en el Encuentro Interautonómico sobre Cribado de Cáncer de Próstata. Allí presentaron los resultados del programa piloto PRAISE-U, financiado por la UE y pilotado en Ferrol desde 2024. Hasta ahora, según explican desde el Ejecutivo gallego, se consiguió que participasen cuatro de cada diez de los 20.000 hombres de 50 a 69 años convocados.

La idea, tal y como trasladan desde la Xunta, es avanzar en la detección precoz y «minimizar a la vez efectos adversos, como el sobrediagnóstico y el sobretratamiento de lesiones con bajo potencial de evolucionar a lo largo de la vida». Según el Sergas, sus resultados por ahora implican la detección de 71 casos de cáncer de próstata y ocho de cada diez de ellos serían «clínicamente significativos». «Sin esta iniciativa, estos cánceres no habrían sido diagnosticados hasta más adelante, en fases más avanzadas», defienden desde Sanidade.