El mapa del negocio de la tala de madera: la «hucha» forestal del norte de Galicia triplica al sur

El aprovechamiento forestal sigue funcionando como una «hucha» rural mucho más potente en el norte de Galicia que en el sur. Esa es la lectura que hace la Agrupación Forestal de Galicia a partir de la evolución provincial de las cortas y del volumen medio por propietario particular.

El director económico de la Agrupación, Daniel Rodríguez Cebreiro lo resume con claridad: «La contribución del sector forestal a la economía del hogar en el rural es mucho mayor en Coruña y en Lugo». En las cifras que manejan los últimos datos, actualizados ayer por el IGE y correspondientes a 2024, el volumen medio por propietario particular ronda en A Coruña los 296 metros cúbicos, son 300 en Lugo, frente a 115 en Pontevedra y apenas 33,4 en Ourense. En términos prácticos, eso significa que el propietario coruñés obtiene de media por su corta casi el triple que el pontevedrés y cerca de nueve veces más que el ourensano.

Rodríguez Cebreiro lo formula de manera muy gráfica: «los propietarios forestales de Coruña, de media, cortan casi el triple que los de Pontevedra». Y añade que esa distancia no responde a un único motivo, sino a una combinación de estructura de la propiedad y especialización forestal: «En Coruña hay mucha tala de eucalipto, en Pontevedra menos», además de que «el propietario al norte de la comunidad posee parcelas más grandes».

Los datos territoriales del IGE encajan con esa lectura. En 2024, el volumen total aprovechado por concello para talar madera ascendió a 3,46 millones de metros cúbicos en A Coruña y a 2,56 millones en Lugo, mientras que Pontevedra se quedó en 575.096 metros cúbicos y Ourense en 167.068. La brecha no es solo estadística: se traduce en una capacidad muy desigual del monte para complementar ingresos en el rural.

Ahí es donde aparece la idea de la «hucha» forestal. Rodríguez Cebreiro defiende que uno de los puntos fuertes del sector es precisamente su papel como colchón económico en hogares rurales con rentas ajustadas: «uno de los puntos fuertes del sector forestal es que el día de mañana pueda contribuir a complementar los ingresos de un hogar en el rural para que sea atractivo vivir en el rural».

Esa capacidad de ahorro o complemento es mayor en el norte porque allí coinciden dos factores históricos. Por un lado, una mayor extensión de superficie de eucalipto, una especie de turnos más cortos y con una salida industrial más continua. Por otro, una mayor dimensión media de los montes de propietarios particulares, lo que eleva el volumen movilizado cada vez que se entra en corta.

El contraste con el sur es especialmente visible en Ourense. En esas condiciones, el monte pesa mucho menos en la economía doméstica que en comarcas de la mitad septentrional de Lugo.

Madera apilada tras una tala. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

La consecuencia es un rural a dos velocidades también en lo forestal. Mientras en A Coruña y buena parte de Lugo el monte sigue actuando como una fuente complementaria de renta con cierta capacidad de sostén, en Pontevedra y sobre todo en Ourense ese papel es bastante más débil, limitado por parcelas más pequeñas y un patrón productivo menos intensivo.

Total de aprovechamiento forestal (m3):

A Coruña — 3.461.878 m3

Lugo — 2.556.590 m3

Pontevedra — 575.096 m3

Ourense — 167.067 m3

Y el peso de cada provincia sobre el total gallego, sería de un total de 6,76 millones de metros cúbicos en Galicia:

A Coruña: 51,2%

Lugo: 37,8%

Pontevedra: 8,5%

Ourense: 2,5%

Esta realidad dibuja un mapa territorial muy concentrado. La estadística del IGE por concello en aprovechamientos forestales sitúa en 2024 e y en las dos provincias del norte casi nueve de cada diez metros cúbicos aprovechados en Galicia.

También por comarcas se aprecia esa concentración. Ordes encabeza el volumen de cortas con 504.248,4 metros cúbicos, seguida de Terra Chá (467.856,9) y la comarca de Lugo (429.875,5), en un corredor forestal donde conviven la presión productiva, el peso histórico del pino y del eucalipto y, en el caso lucense, el impacto creciente de la enfermedad de las bandas.

En el ranking municipal sobresale A Fonsagrada como primer concello de Galicia por volumen de corta, seguido por Ortigueira y Ribadeo. También llama la atención la presencia de Santiago de Compostela entre los primeros puestos, algo menos intuitivo que en otros municipios claramente forestales del norte y del interior lucense.

El mapa, en datos

Aquí, un listado con los concellos con mayor aprovechamiento forestal de Galicia, según datos del IGE correspondientes a 2024 y actualizados ayer mismo:

A Fonsagrada (Lugo) — 165.766 m3 Ortigueira (A Coruña) — 132.447m3 Ribadeo (Lugo) — 120.285 m3 Tordoia (A Coruña) — 108.663 m3 Oza-Cesuras (A Coruña) — 108.618 m3 A Pontenova (Lugo) — 105.696 m3 Santiago de Compostela (A Coruña) — 103.630 m3 Ordes (A Coruña) — 103.347 m3 Vilalba (Lugo) — 99.256 m3 Lugo (Lugo) — 95.177 m3

Las comarcas con mayor aprovechamiento forestal de Galicia: