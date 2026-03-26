El gobierno de Lugo aprueba los presupuestos de 2026 gracias al voto de calidad del alcalde y el apoyo de Maria Reigosa, ahora edil no adscrita

Este jueves el gobierno de Lugo logró sacar adelante de forma definitiva los presupuestos para este año. Fue posible con el voto de calidad de alcalde y el apoyo de la edil Maria Reigosa, desde la pasada semana concejala no adscrita tras abandonar el Grupo Socialista, y a pesar de la ausencia, por enfermedad, de la socialista Olga Rocamonde. Precisamente la sesión plenaria ordinaria se inició con el acuerdo unánime para incluir en el orden del día el paso de Reigosa del Grupo Socialista al de no adscritos.

No obstante, los presupuestos se votaron tras un tenso debate en el que se cruzaron acusaciones y donde Reigosa no intervino. En ese contexto, el regidor, Miguel Fernández, avisó que, de no salir adelante las cuentas, se perderían numerosas subvenciones, por lo que pidió "responsabilidad". Los doce concejales del PP votaron en contra, mientras que Reigosa se sumó a PSOE y BNG, las fuerzas que sustentan el gobierno local. Al faltar una edil, hubo empate a 12, y el voto del alcalde inclinó la balanza.

Reigosa no solo apoyó los presupuestos, sino que se sumó al resto de grupos para respaldar la modificación del PXOM. Varias mociones del Partido Popular recibieron luz verde este jueves con el apoyo de la concejala no adscrita. La primera fue la petición de hacer un plan de consenso liderado por el Ayuntamiento para el futuro de la actual estación de autobuses y también se alió con los populares para aprobar un plan de mejora para los polígonos industriales de O Ceao y As Gándaras y para demandar al Gobierno central el incremento de las frecuencias ferroviarias y la mejora de las conexiones con el resto de la península.

Cuestión de confianza en Santiago

La capital gallega, otra ciudad en la que gobierna un bipartito, en este caso BNG y Compostela Aberta, también avanzó en la aprobación de sus prespuestos para 2026. La cuestión de confianza de la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, vinculada a la aprobación de las cuentas, salió adelante con los votos a favor de los ediles no adscritos y antes del grupo socialista, sumados a las formaciones del gobierno, un total de 12 votos. Así, las cuentas recibieron este jueves su aprobación inicial y proseguirán su tramitación. Los 11 ediles del PP votaron en contra y los dos ediles del Grupo Socialista se abstuvieron.