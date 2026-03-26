Galicia amplía a 149 los centros de salud que podrán formar a MIR de Familia pero esto no implicará más plazas

La crítica situación que atraviesa Atención Primaria y que se ha traducido en huelgas y protestas por parte de los profesionales tiene su origen en el déficit de médicos de familia. Galicia quiere ampliar aún más las plazas MIR de esta especialidad. De momento, lo que ha conseguido es aumentar el número de centros de salud que impartirán formación. Este año serán 149, casi una treintena más que en 2025. Esto, sin embargo, no conllevará un incremento de residentes, según lamenta la Consellería de Sanidade, que reclama al Ministerio de Sanidad mayor flexibilidad en los requisitos para poder acreditar más unidades docentes y formar así a más facultativos de Primaria.

Galicia tiene 400 centros de salud, pero hasta ahora solo 120 podían impartir formación a MIR de Familia. El Ministerio de Sanidad exige una serie de requisitos para acreditar un ambulatorio como unidad docente. Así, por ejemplo, deben contar con al menos cuatro médicos de familia y dos enfermeras especialistas. El problema es que en Galicia muchos de estos centros están ubicados en zonas rurales y no llegan a este mínimo de facultativos. En 2024 se flexibilizó este requisito y se abrió la puerta a que «en casos excepcionales y debidamente justificados» se puedan autorizar unidades docentes si cuentan con menos de cuatro especialistas de medicina y dos de enfermería.

Y además se permite acreditar para formar MIR de Familia a «servicios de atención primaria», que pueden agrupar a varios centros. La Consellería de Sanidade ha hecho uso de esta prerrogativa y así ha conseguido ampliar a 149 el número de ambulatorios que forman a médicos de familia. «Eso no solo permite incorporar más centros al proceso de formación sino también aumentar la disponibilidad de nuevos tutores, de forma que la docencia queda más repartida», explican desde el departamento de Antonio Gómez Caamaño.

En un momento en el que la Atención Primaria se encuentra saturada, la incorporación de 29 centros de salud a la formación de MIR permite repartir mejor el trabajo y contar con más médicos para ejercer de tutores de estos residentes de Primaria.

Flexibilizar requisitos

Pero para Sanidade es insuficiente. Las plazas MIR de Familia ya crecieron pasando de 142 a 207. «Pero para poder incrementar ese número deberían cambiarse de forma significativa los criterios de acreditación. Esto es algo que venimos pidiendo al ministerio desde el año 2018 pero que finalmente no se ha producido», lamentan desde el Sergas.

Según las previsiones de la consellería, ahora mismo en los centros de salud hay un centenar de plazas vacantes de facultativos. Pero la situación se irá agravando año tras año hasta tocar techo en 2029 cuando los ambulatorios alcancen las 244 plazas sin cubrir. A partir de ahí, los profesionales que terminen su formación y se incorporen al Sergas ya superarán a los que se jubilen. Las vacantes no desaparecerán de repente pero sí podrán ir reduciéndose poco a poco.

La incorporación de MIR a los centros de salud es clave para ir reduciendo este déficit. El pasado año logró cubrirse la totalidad de las plazas de formación ofertadas por la Consellería de Sanidade.

Y una vez que terminen su residencia el objetivo del Sergas es retenerlos en Primaria. Hasta ahora muchos MIR elegían plaza en centros de salud pero su intención era trabajar en los servicios de emergencias, para los cuales no existía una especialidad formativa específica. Sin embargo, este año por primera vez se formarán los primeros residentes en Urgencias: habrá seis plazas en Galicia.