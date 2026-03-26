El complejo contexto internacional centrará el debate en el Foro La Toja–Vínculo Atlántico en Lisboa

Portugal acogerá la cuarta edición del Foro La Toja–Vínculo Atlántico en Lisboa el próximo 29 de abril con el convulso contexto internacional como foco del debate. Shlomo Ben Ami, historiador y ministro de Asuntos Exteriores de Israel entre 2000 y 2001, figura clave en las negociaciones de paz de Camp David en el 2000 —mediadas por el presidente Bill Clinton— es uno de los ponentes confirmados a la cita, que tendrá lugar en la Fundación Calouste Gulbenkian.

Entre los líderes nacionales e internacionales que participarán en el Foro está confirmada la participación de Paulo Rangel, ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Michael Ignatieff, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, exlíder del Partido Liberal estadounidense y líder de la oposición en Canadá (2008-2011), Mário Centeno, exgobernador del Banco de Portugal y Paulo Portas, viceprimer ministro de Portugal (2013-2015).

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno español y Carlos Moedas, alcalde de Lisboa y comisario europeo repiten en esta edición que contará también con Augusto Santos Silva, expresidente de la Asamblea de la República Portuguesa y exministro de Asuntos Exteriores; Javier Colomina, representante especial de la OTAN para el flanco sur; Peter Rough, director del Centro para Europa y Eurasia del Instituto Hudson o Román Escolano, exministro de Economía, Industria y Competitividad de España, entre otros.

Esta nueva cita del Foro La Toja–Vínculo Atlántico en Portugal, iniciativa promovida por la Fundación La Toja y organizada por Grupo Hotusa, constará de tres debates y una mesa redonda que analizarán los retos políticos, económicos y estratégicos, así como la importancia de la cooperación transatlántica en un contexto internacional complejo.

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La edición especial del Foro La Toja en Lisboa es un encuentro único para grandes líderes -políticos, sociales y empresariales- centrado en la reflexión y la consolidación de un eje atlántico cohesionado, unido y alineado en la defensa de los valores geoestratégicos de España y Portugal, en toda su extensión política, económica y social, con el reto de fortalecer los valores democráticos y la libertad de expresión. Su objetivo es generar, en un ambiente de proximidad y cordialidad, debate y entendimiento con el fin de extraer ideas y conclusiones útiles y de interés para el progreso.