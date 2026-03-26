La Xunta reactiva los bonos Activa Comercio en Galicia

La Xunta volverá a activar este año uno de sus programas estrella de apoyo al pequeño comercio. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la orden por la que la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración abre, a partir de este viernes 27 de marzo, el plazo de adhesión de los establecimientos al programa de bonos Activa Comercio.

El sistema mantiene una de las principales novedades introducidas en 2025: los comercios solo tendrán que inscribirse una vez para todas las ediciones del año, una fórmula pensada para simplificar los trámites administrativos y facilitar la participación del sector.

Tras el éxito de convocatorias anteriores, la Xunta confirma que repetirá la iniciativa con un crédito inicial de 5 millones de euros. El objetivo es doble: incentivar el consumo, aliviar el gasto de las familias y, al mismo tiempo, reforzar la actividad del comercio minorista gallego.

Los bonos, como en ediciones anteriores, estarán disponibles en formato digital a través de la web oficial www.bonosactivacomercio.gal, una vez se abra la fase dirigida a la ciudadanía.

Los datos del último ejercicio avalan el impacto del programa. En 2025 permitió aplicar 5 millones de euros en descuentos, generar casi 400.000 compras en 7.400 establecimientos adheridos y movilizar 22,3 millones de euros en ventas. Desde su puesta en marcha en 2021, la iniciativa supera ya los 122 millones de euros movilizados.

El programa se enmarca en el Plan Estratéxico do Comercio de Galicia 2025-2030, diseñado junto al sector para fortalecer los más de 32.000 establecimientos comerciales que dan empleo a 107.000 personas en la comunidad.

A esta línea se suman otras medidas de apoyo, como 4 millones de euros en ayudas para digitalización, innovación, modernización y sostenibilidad; 2,5 millones para reforzar los centros comerciales abiertos; el impulso al proyecto Vilas Vivas y a la formación orientada a la profesionalización del sector; y 2,3 millones para la Rede Galega de Mercados Excelentes, además de iniciativas como Prato de Mercado, que conecta plazas de abastos y restaurantes.

La estrategia también incorpora acciones centradas en el relevo generacional y en la conexión con la juventud, como la campaña Localízate, dirigida a jóvenes de entre 12 y 16 años.

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