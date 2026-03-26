El precio del combustible dispara el uso de Blablacar en Galicia: hasta un 20% más de viajes en Semana Santa

Las penurias y dificultades son menos cuando se reparten entre varios. El aumento del precio de los combustibles ha hecho que miles de gallegos y turistas opten por el transporte público o los coches compartidos para redistribuir sus gastos en las vacaciones de Semana Santa. Tanto es así que BlaBlaCar prevé registrar más de 15.000 viajes en Galicia durante los próximos días. La cifra supone un incremento del 20% respecto a los datos del mismo periodo del pasado año, constatando que esta modalidad es la forma más rápida para poder mantener los desplazamientos habituales en esta fecha.

Estos trayectos tendrán de media una distancia de 225 kilómetros y un precio de entorno a los 16 euros, tal y como apunta la conocida plataforma. De esta forma se erige como principal alternativa para la movilidad entre las grandes urbes -con Santiago, A Coruña, Vigo, Ourense y Lugo a la cabeza- con el resto del país. Y es que ni siquiera el incremento de la oferta de plazas en el AVE ha logrado suplir la enorme demanda para estas fechas, ya que los últimos billetes vuelven a rondar los 100 euros. Todo ello mientras el viaje de ida por la AP-9 entre Vigo y A Coruña supera ya los 45 euros.

La popular aplicación constata que el aumento del precio de los carburantes en las últimas semanas ha sido clave para que miles de conductores opten por ella. Según sus datos en las últimas dos semanas se han registrado un 60% de conductores más que en periodos similares, escogiendo así ofrecer sus asientos vacíos. Desde BlaBlaCar añaden que ofrecen un descuento de hasta el 50% a los pasajeros a través del «BlaBlaBono Energético, que premia el ahorro energético de los usuarios con incentivos directos, después de cada viaje, gracias al sistema de Certificados de Ahorro Energético», añaden.

Viajeros de un coche compartido de Blablacar en Vigo en una imagen de archivo / Pablo Hernández Gamarra

La directora de comunicación en España y Portugal, Amalia Carrasco, reseñó que gracias a este crecimiento «logramos que localidades gallegas con menos alternativas de transporte tengan opciones de conexión directas gracias al coche compartido», llegando al 98% de los concellos de la comunidad en el pasado año. Al mismo tiempo se ha estimado un aumento del 40% en los pasajeros multimodales en tren y autobús a nivel nacional para los viajes ofertados por la plataforma.

Auge durante el invierno y como alternativa al tren

No es la primera vez este año que BlaBlaCar se convierte en el refugio de los viajeros en Galicia. Las sucesivas borrascas y los desvíos provocados en aeropuertos como Peinador o Alvedro marcaron un descenso en la fiabilidad del avión que se recuperó después de la semana trágica del ferrocarril con los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). A ello se sumó el inédito corte ferroviario de 72 horas en Vigo y el resto de la provincia desde el 6 de febrero, convirtiendo al transporte por carretera en la primera opción a través del autobús, coche particular y compartido. En ese momento el uso de Blablacar aumentó un 78% en Galicia , siendo la segunda comunidad con un mayor aumento solamente por detrás de Andalucía.

El dato fue dado a conocer durante el evento de ‘Trainline talks - one click, one journey’, celebrado el martes 24 de febrero en Madrid. La cuarta edición de este foro organizado por el comparador de billetes se centró en el nuevo escenario que dibuja la Ley de Movilidad Sostenible en el país.

El Country Manager de la compañía en Iberia destacó que Galicia es «una comunidad que se moviliza mucho» y presenta uno de los índices más altos de desplazamientos. Entre las principales rutas a nivel nacional están las Vigo-Madrid y Vigo-Ourense donde los tiempos del tren todavía no son plenamente competitivos con el coche. «Cuando haya la segunda fase de la liberalización de la Alta Velocidad bajarán los trayectos entre grandes ciudades», apuntó Florent Bannwar, quien añadió que ahora mismo «dónde está creciendo en el noroeste es en pequeñas localidades, fuera de capital de provincia que tiene estación de bus y de tren».