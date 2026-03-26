Bebés que no pueden escuchar a sus mamás: el cribado neonatal en Galicia envió 2.833 niños a diagnóstico desde 2002

Películas como “Sorda” han servido para visibilizar desde la empatía a las personas con ese tipo de discapacidad más allá del cliché. Su protagonista no es sorda de nacimiento. Para diagnosticar los posibles casos de hipoacusia en los recién nacidos Galicia cuenta con un programa de cribado neonatal universal desde 2002 que llegó al cien por cien de los bebés nacidos en los hospitales gallegos diez años después. Entre 2012 y 2024, la incidencia de pérdida auditiva detectada de esta manera es de 1,17 casos por cada mil niños.

Gracias a una prueba que dura menos de diez minutos y que opera generando sonidos enviados a los auriculares de un bebé y midiendo la respuesta tronco encefálica a través de electrodos adheridos a su piel, se determina qué niños deben ser derivados a una unidad especializada para ampliar el estudio y concluir, o no, con un diagnóstico de una posible hipoacusia.

Desde 2002 hasta finales de 2014 el personal de enfermería gallego, tanto de hospitales públicos como de maternidades privadas, ha examinado a 385.472 neonatos. De ellos, se derivó una media de un 0,72 por ciento a las unidades de diagnóstico, un porcentaje que creció hasta el último año analizado hasta el 1 por ciento. Solo en 2012 y en 2015 se registraron cifras superiores.

Confirmado el diagnóstico en 24 casos

En concreto, durante el último ejercicio analizado, en 2024, se buscó la confirmación de la hipoacusia en 133 niños, de los que finalmente 24 fueron diagnosticados como casos, seis de ellos en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo y 7 en el de A Coruña, aunque hay que tener en cuenta que es en esos centros donde nacen más bebés. Con todo, es en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago donde se derivan más niños para diagnóstico, aunque finalmente se confirmaron cuatro casos.

Desde que el programa está implantado la cifra de diagnósticos asciende a 445. A ellos habría que sumarles los 109 niños cribados por el programa que pasaron la prueba y que con posterioridad desarrollaron algún tipo de hipoacusia. El Sergas no puede determinar si se trata de hipoacusias progresivas o de aparición tardía o de falsos negativos en la prueba.